Match Bordeaux-Rodez : "C'est une aberration d'attendre si tard pour se prononcer" selon un supporter de foot

Pour le moment, le match entre Bordeaux et Rodez, comptant pour la 38e journée de Ligue 2 n'est toujours pas comptabilisé

Après l'agression de Kenzo , petit garçon de 8 ans, lors du match Ajaccio-OM samedi soir et l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter lors de la dernière rencontre contre Bordeaux, un supporter membre des Violets.com , Cédric Polizzi, répond aux questions de France Bleu Occitanie ce mardi. Il est supporter du TFC.

"C'est triste, car la plupart du temps, c'est une minorité qui fait parler d'elle. A Bordeaux, c'est une personne qui prive tout un stade d'un match festif mais tendu. Cela met les deux clubs dans l'embarras. Il y avait un enjeu sportif important."

Il va falloir attendre pour connaitre le sort du RAF Rodez Aveyron Football. Après les incidents de vendredi 1er juin à Bordeaux, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du lundi 12 juin 2023, à 13h. "C'est une aberration d'attendre si tard, des clubs sont dans l'attente de savoir s'ils vont devoir rejouer des matches. La sécurité aurait dû faire son travail. Pour moi il ne faut pas faire rejouer le match."

Suite à l'agression du petit garçon atteint d'un cancer et de sa famille supporters de l'OM en Corse, Cédric Polizzi dit "donner raison aux préfectures qui interdisent certains déplacements de supporters, car entre Marseille et la Corse c'est souvent très compliqué." Par contre, "interdire le déplacement de petits groupes de supporters de ligue 2 qui se tiennent bien ce n'est pas juste."

"A l'Euro 2016, on a vu qu'on ne savait pas encadrer les rencontres d'importance avec des supporters, il faut aussi que les autorités progressent", conclut Cédric Polizzi.