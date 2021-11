Match Chusclan-Laudun - Nîmes : guichets fermés pour les places debout, plus que cent places en tribune

Guichets fermés pour toutes les places autour du stade ! Pour le match FC Chusclan-Laudun-l 'Ardoise - Nîmes Olympique, il ne reste plus qu'une centaine de place à 30 euros dans la tribune.

Les supporters laudunois et nîmois se sont rués sur la billetterie située au bar du Midi à Laudun pour ce derby exceptionnel.

C'est le 7e tour de la Coupe de France et même si sept divisions séparent les deux clubs, l'un en régionale 3, l'autre en ligue 2, Nicolas Deloye, joueur du FC Chusclan-Laudun-l'Ardoise, y croit :

"Notre force, c'est le collectif, pas les individualités. On en veut et on a un bon mental. On peut les battre !"

Pour l'équipe d'amateurs, c'est un rêve de jouer contre des "pro", selon le commercial de 24 ans : "On a tous un travail à côté, certains sont chauffeurs-livreurs, serveurs, alternants, étudiants ... et on vient décompresser le soir à l'entraînement, on a entre 17 et 38 ans."

Le match a lieu samedi 13 novembre au stade Clos Bon Aure à Pont-Saint-Esprit à 14h.