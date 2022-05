Match de barrage pour l'accès à la Ligue 1 de foot, les supporters stéphanois interdits au stade à Auxerre

La préfecture de l'Yonne a pris un arrêté, ce 24 mai, concernant la rencontre de barrage entre l'AJ Auxerre et AS Saint-Étienne. Le match aller se déroule ce jeudi dans l'Yonne, mais les supporters stéphanois ne pourront assister à la rencontre, leur présence est interdite, dans et autour du stade.

La décision de la préfecture de l'Yonne n'est pas vraiment une surprise, l'AS Saint-Étienne est sous le coup de sanctions de la part de la fédération Française de football depuis les incidents qui ont émaillés la rencontre entre Jura-Sud et l'ASSE, le 2 janvier dernier. Dans un communiqué paru ce mardi 24 mai, le préfecture de l'Yonne précise : "la tribune visiteurs du stade Abbé-Deschamps n’est pas accessible aux supporters de l’AS Saint-Étienne".

La rencontre se jouera à guichet fermé, tous les billets ayant été vendus. Afin de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public et conserver le caractère festif et et sportif de la rencontre, il a par ailleurs été décidé d’établir un périmètre de protection autour du stade.

Et la préfecture de préciser : "Il est interdit, le jeudi 26 mai entre 16h et 24 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Saint-Étienne, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire porteur de drapeau, vêtement, ou tout signe distinctif aux couleurs du club de Saint-Étienne, d’accéder au stade de l’Abbé-Deschamps et de circuler ou stationner sur la voie publique, aux abords du stade dans le périmètre délimité par les voies suivantes : avenue Yver prolongée jusqu’à l’Yonne ; angle avenue YVER route de Vaux ; route de Vaux jusqu’à l’AJA Tennis."