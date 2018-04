Zinedine Zidane, Didier Deschamps, ou encore Laurent Blanc, voilà bien longtemps que la pelouse du stade Armand Cesari à Furiani n’avait pas vu des joueurs de ce niveau.

Ce sera chose faite le 14 mai prochain à 19h, le stade de Furiani se vêtira de sa plus belle tenue de soirée pour offrir aux spectateurs un grand match de bienfaisance au profit de l'association de Pascal Olmeta "Un sourire, un espoir pour la vie"

Une mi-temps de football/une mi-temps de rugby

Zidane et ses coéquipiers de France 98 anciens champions du monde affronteront une sélection qui sera composée de rugbymen de renom, Sébastien Chabal, Fabien Pelous ou encore Christian Califano seront de la partie pour un match d’exhibition qui comprendra une mi-temps de football et une mi-temps de rugby.

Un match au profit des enfants malades

Pascal Olmeta, parrain de l’association "Un sourire, un espoir pour la vie" n'attend qu'une chose de cette rencontre_"que ce stade qui nous a fait vibrer, pleurer soit plein pour une fête, celle de nos enfants_, qui vivront ici dans les vestiaires avec tous ces grands noms, qui eux-mêmes ont demandé à ce que ce match se passe ici à Bastia, que ce soit Zinédine Zidane ou Sébastien Chabal et les autres… Et que nous adultes quand on voit les sourires de tous les enfants qui sont malheureusement atteints de maladie, que leurs visages soient souriants, et que la fête soit énorme."

Récolter des fonds pour venir en aide aux familles

« Ce qu’on fait, c’est venir en aide à toutes ces familles, _, les aider à passer des semaines et du temps dans les hôpitaux. De nouvelles familles vont malheureusement rejoindre notre association, mais l_’argent est là, et l’argent sert pour le bien être avant tout " conclut Pascal Olmeta.

Les billets sont en vente sur www.corsebillet.co