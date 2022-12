Match des Bleus : "Attention à l'excès de confiance" prévient le champion breton Stéphane Guivarc'h

Les Bleus affrontent le Maroc ce mercredi soir au Qatar, en demi-finale de la Coupe du monde de football. Avant ce match, Stéphane Guivarc'h, le Breton champion du monde avec les Bleus en 1998, était sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Qu'est ce que cela représente quand on est joueur une demi finale de Coupe du monde ?

Stéphane Guivarc'h ** :** Tous les matches sont importants. Déjà, le fait de sortir des poules, de s'être qualifié pour les 8èmes. Après plus on avance, plus c'est compliqué, plus les matches sont engagés. Le dernier match contre l'Angleterre était indécis. On a su résister et on passe pour la demi finale. Bon, maintenant, faut pas tomber dans l'excès de confiance non plus parce que les Marocains eux ont sorti l'Espagne et le Portugal. Donc il faudra être vigilant mais les Bleus seront bien préparés et je pense qu'on a le potentiel pour aller un peu plus loin.

Parlez nous des Bleus de 2022. Qu'est ce que vous pensez de cette équipe ?

Je n'en pense que du bien, tout simplement, on trouve un groupe cohérent qui sait être efficace. On a un (Antoine) Griezmann qui revient à son meilleur niveau aussi. On a un (Olivier) Giroud efficace. Et même si (Kylian) M'Bappé a été bien pris au marquage contre l'Angleterre, ça a laissé de l'espace un peu aux autres aussi. Donc je trouve qu'on a une équipe équilibrée et je pense qu'on a les moyens de battre le Maroc ce soir.

On avait peur de ne pas avoir assez de cadres, d'anciens. Finalement, les jeunes joueurs de l'équipe de France ont montré qu'ils savaient être efficace en Coupe du monde.

Oui Didier (Deschamps) a su faire un groupe qui va de l'avant, qui attaque et qui sait défendre. Et donc on voit vraiment une belle équipe de France dans ce Mondial.

Justement, vous qui avez fréquenté Didier Deschamps comme joueur, quelle sera son approche pour ce match selon vous ?

Je pense qu'il a l'expérience requise. Il est depuis de nombreuses années à la tête de cette équipe de France. Déjà en 1998 il était le bras droit d'(Aimé) Jacquet. Donc je pense que Didier Deschamps sait où il va mener cette équipe de France.

Vous leur donneriez quoi comme conseils ?

Il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance, ne pas se dire, c'est le Maroc, c'est la première fois qu'ils sont en demi finale cette équipe.... Je pense qu'il va falloir rester vigilant, rester concentré, puis bien se préparer dans la journée justement pour aborder dans les meilleures conditions ce match.

D'autant que le Maroc fait un très beau Mondial...

Le Maroc, c'est une nation qui a de la qualité. Moi, je les ai vu jouer contre l'Espagne, le Portugal... qui se sont cassés les dents sur cette défense marocaine. En plus ils ne prennent pas de buts.

Un mot de l'entraîneur du Maroc ?

Walid Regragui je l'ai connu un petit peu en tant que joueur, donc c'est pas mal ce qu'il fait sur cette équipe. Il a une force mentale, une force à gagner. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade de la compétition, donc ça veut dire que cette équipe a de la valeur.

Ce soir au Qatar, le public sera majoritairement pour le Qatar... ça peut jouer ?

Ça peut compter. Le public, c'est toujours le 12ᵉ homme. Mais bon, je pense qu'avec la valeur que l'on a sur le terrain, l'expérience que l'on a dans ce groupe France, ils sont capables de relever ce défi là, même si le stade sera un plus pour le Maroc.

Votre pronostic ?

2/0 pour la France.