Match des Légendes : Deschamps, Barthez et Chabal à Chaban-Delmas pour la deuxième édition en septembre

Décalée à plusieurs reprises à cause de la pandémie de Covid-19, la deuxième édition du match des Légendes aura finalement lieu le 13 septembre. Les grands noms du foot et du rugby s'affronteront au stade Chaban-Delmas, au profit de l'association de Pascal Olmeta.

En raison de la pandémie, les Légendes n'avaient pas pu revenir sur la pelouse du stade Chaban-Delmas depuis la première édition, en mai 2019. Les grands noms du football et du rugby auront finalement leur revanche le 13 septembre à 19 h.

Comme la dernière fois, ce sera une mi-temps foot, une mi-temps rugby. "Les plus adroits se sont les rugbymen", sourit l'ancien footballeur à l'origine de l'événement, Pascal Olmeta. "Avec les mains, ils font ce qu'ils veulent et au pied, ils sont très filous."

L'événement est organisé au profit de son association, "Un sourire, un espoir pour la vie" qui vient en aide aux enfants malades. La première édition avait permis de récolter 250 000 euros.

Redonner le sourire aux enfants

L'affiche de cette nouvelle édition ressemble à celle de la précédente, avec notamment Sébastien Chabal, Marc Lievremont, Fabien Barthez et Didier Deschamps. "On attend encore la réponse de Zinédine Zidane" précise Pascal Olmeta. "_Les joueurs n'attendent que ça_, se retrouver sur le terrain et surtout se retrouver pour la cause, s'enrichir du sourire des enfants."

"Pendant le confinement, les enfants hospitalisés ne pouvaient pas voir leur famille" poursuit l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille. Alors l'objectif est de leur faire oublier cette période difficile le temps d'un moment magique : "On va réaliser leur rêve, ils seront une quarantaine dans les vestiaires avec leurs idoles."

Pascal Olmeta a également été contacté par plusieurs associations bordelaises qui viennent en aide aux enfants malades, "on s'organise pour accueillir tout le monde".

Chaban-Delmas, un stade plein de souvenirs

Le lieu du match est chargé de souvenirs pour Pascal Olmeta :

"Moi je suis toujours venu ici pour gagner, je n'ai que des bons souvenirs à Chaban ! On est nombreux à avoir jouer ici".

Dans le détail, côté rugby on retrouvera : Sébastien Chabal, Christian Califano, Thomas Castaignede, Emile Ntamack, Yannick Jausion, Didier Lacroix, William Servat, Marc Lievremont, Fabien Pelous, Olivier Magne, Christian Labit, Olivier Brouzet, Dimitri Yachvili, Eddy Labarthe et Romain Teulet.

Côté foot : Didier Deschamps, Fabien Barthez, Vincent Candela, Lilian Laslande, Tony Vairelles, Gaetan Huart, Frédéric Piquionne, Steve Savidan, Frédéric Dehu, Sébastien Squilacci et Christian Jeanpierre.

Le coup d'envoi sera donné par Jean-Pierre Papin.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le stade. Les billets achetés en 2020, avant le report de l'édition, sont toujours valables. Sinon, l'achat des billets se fait sur Ticketmaster et bientôt sur le site de l'UBB.