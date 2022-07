Match fou pour l'AS Nancy Lorraine, battue 5 buts à 4 sur la pelouse de Troyes

A 9 reprises au cours de cette rencontre, nous aurons vu un gardien aller rechercher un ballon dans ses filets. C'est effectivement le nombre de buts inscrits ce samedi au Stade de l'Aube de Troyes, dans un match amical complètement fou. Le passage obligé par un pédiluve en début de rencontre aura donc permis une pluie de buts, même si le spectacle tourne finalement en faveur du club de Ligue 1 sur le score de 5 à 4.

Nancy tenait le bon bout

Et pourtant, les joueurs d'Albert Cartier ont fait bien plus que tenir la comparaison, face à la seule équipe de l'élite qu'ils affronteront avant le début du championnat de National. Par trois fois, les Nancéiens ont donc fait trembler les filets adverses en première période. Grâce notamment aux réalisations de la recrue Lenny Nangis (18ème), du jeune Lamine Cissé (31ème) et du milieu de terrain Neil El Aynaoui (40ème). Mais malheureusement, le doublé-éclair de l'attaquant de l'Estac Kyliane Dong rebat les cartes : seulement 1 but d'écart à la pause (2-3).

Au retour des vestiaires, les Troyens semblent relancés. Ce sont eux qui vont parvenir à reprendre l'avantage grâce à Porozo (55ème), Ripart (72ème) et Chavalerin (82ème). Le sort du match est scellé : la réduction du score de Baptiste Mouazan (86ème) en fin de rencontre ne changera rien. Une défaite aussi spectaculaire que frustrante pour l'ASNL.

La phase de préparation se poursuit.

A 15 jours désormais du début du championnat de National, ce troisième match de préparation ne sera pas le dernier. Les Nancéiens enchaîneront ce mardi soir à 18h avec un derby lorrain contre le SAS Epinal organisé du côté de Vagney dans les Vosges.