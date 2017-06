Match France-Italie des Légendes : "On se devait d'être présents"

Près de 17 000 personnes ont assisté au match entre les équipes de France et d'Italie des légendes en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Sur le terrain, les Bleus se sont imposés 4 buts à 1, mais l'essentiel était ailleurs à l'Allianz Riviera.

86 ballons blancs lâchés dans le ciel par des enfants, une minute de silence, énormément d'applaudissements. Le match des légendes entre la France et l'Italie a été l'occasion de rendre un vibrant hommage aux 86 victimes et aux plus de 400 blessés de l'attentat du 14 juillet.

Un chèque de 100 000 euros

Sur le terrain, les Bleus n'ont "plus leurs jambes de vingt ans" de l’aveu même du capitaine Laurent Blanc, mais ça ne les a pas empêchés de surclasser la sélection italienne dans une rencontre riche en hommages. Les joueurs tricolores, qui arboraient une tunique bleue ornée d'un cœur où étaient inscrits les noms de toutes les victimes, se sont imposés 4 buts à 1 grâce à des buts de Youri Djorkaeff, David Trezeguet et Olivier Kapo.

A la mi-temps du match, les organisateurs ont remis un chèque de 100 000 euros à l'association "Promenade des Anges". "On se devait d'être tous présents pour rendre hommage aux victimes, avoue le champion du monde 1998, Emmanuel Petit. Nous avons essayé de donner un peu de bonheur au public." Tous les joueurs sont allés rencontrer les familles des victimes, certains sont même allés se recueillir sur le mémorial face à la Promenade des Anglais, près d'un an après la catastrophe du 14 juillet.