Match nul entre le TFC et Amiens : "C’est pas un résultat exceptionnel mais on va s’en contenter"

Amiens, France

Le TFC a réussi à obtenir un match nul au stade de la Licorne à Amiens ce samedi (0-0), malgré les occasions de son adversaire en 2nd période. Toulouse ramène donc un petit point mais reste lanterne rouge de la ligue 1 de foot. Malgré tout, le coach toulousain Denis Zanko veut retenir le positif : "Il y a des indicateurs positifs. C’est pas un résultat exceptionnel mais on va s’en contenter. Si on doit faire un championnat à trois on le fera. On y croit", a-t-il dit juste après le match. Le dernier point pris par le TFC remontait à octobre dernier.

Certains supporters ironisent

Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters n'applaudissent pas des deux mains ce match nul du Tef'. Et les messages ironiques voire moqueurs commencent à arriver.