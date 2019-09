Match nul frustrant mais pas illogique pour le Stade Rennais face au Celtic Glasgow (1-1)

Rennes, France

Match nul un but partout entre Rennes et le Celtic Glasgow ce jeudi soir au Roazhon Park. Les rennais ont semblé supérieurs à leur adversaire du soir mais ont manqué de tranchant offensivement pour réussir à l'emporter. Alors un bon point de pris ou deux de perdus ? Le coach rennais Julien Stéphan préfère rester calme : "Je sais pas si on a perdu deux points, ça on verra à la fin de la phase de poules. Je regrette la manière dont on a pris le but, on leur a donné la possibilité de revenir. Sans qu'on soit brillants ils n'avaient pas eux de grosse occasions de but, d'ailleurs sur l'ensemble du match Edou (Edouard Mendy, NDLR) n'a pas de gros arrêt à faire. Le regret il vient de là, mais le haut niveau c'est impitoyable, quand tu donnes un opportunité à l'adversaire de te faire mal, il te punit."

M'Baye Niang avait ouvert la marque à la 38e minute après avoir transformé un penalty qu'il s'était procuré lui-même. Les écossais ont égalisé sur penalty également, après une faute du capitaine breton Damien Da Silva. Damien Da Silva qui est sorti sur civière après une brève perte de connaissance consécutive à un duel aérien en fin de match. Le défenseur va passer la nuit en observation à l'hôpital. Pour le reste, Rennes s'est procuré quelques belles opportunités par Grenier (13', 63') et Raphinha (31') mais rien n'y a fait.

Les automatismes ont manqué entre les joueurs, et l'intégration des nouvelles recrues, en particulier Martin et Tait n'a pas été optimale. Julien Stéphan : "On a bien sûr des progrès à faire sur le plan collectif. On a une équipe qui est en train de se reconstruire, on a des joueurs qui sont arrivés tardivement donc il faut du temps pour agencer tout ça. J'ai pas de reproches à faire en terme d'état d'esprit mais j'ai conscience que collectivement et sur le plan technique on doit afficher une meilleure maîtrise que ça."

Dans l'autre match du groupe, Cluj a créé la surprise en s'imposant 2-1 face à la Lazio.