Match OL-OM interrompu par un jet de bouteille : "Il faut que ça s'arrête", estime la ministre des Sports

Après le match OL-OM interrompu en Ligue 1 dimanche soir suite à un jet de bouteille lancé sur le capitaine marseillais Dimitri Payet, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a estimé, sur franceinfo ce lundi, que cette situation devait s'arrêter, et a appelé les instances du football à prendre leurs responsabilités.

"Il faut que ça s'arrête"

"Les dirigeants du football français doivent cesser de se cacher derrière leur petit doigt", a déclaré la ministre. "C'est la sixième agression dans le monde du football, il faut que ça s'arrête". "Il faut que la ligue vienne avec ses problématiques, qu’on mettre tout sur la table, a-t-elle précisé la ministre. "C’est à la Ligue de régler son problème", a tranché Roxana Maracineanu.

"C’est la survie du foot français qui est en jeu"

Roxana Maracineanu a également avertit les dirigeants du football français : "C’est la survie du foot français qui est en jeu, son modèle économique", a-t-elle estimé. "On ne peut pas se permettre de déplorer le fait que les droits du foot baisse sans cesse, on ne peut pas se permettre qu'un diffuseur qui a acheté les droits doive meubler, comme il l'a fait avec brio, pendant une heure, alors que le match, on ne sait pas sil va s'arrêter ou continuer. C'est un monde ou il y a des millions d'euros qui sont en jeu", a-t-elle rappelé. "On ne peut pas collectivement se rappeler que ça se passe comme ça."

La ministre appelle à changer les règlements pour que l'arbitre décide de l'interruption d'un match

"Il faut que chacun prenne ses responsabilités au bon moment", a estimé la ministre. "Il y a des choses à modifier pour que les arbitres aient les coudées franche pour prendre leur décision", a-t-elle estimé, alors que ce dimanche soir, il a fallu deux heures de discussions entre l'arbitre, les présidents de club et les autorités de sécurité pour interrompre définitivement le match.

"Il faut écouter le préfet, mais ne pas revenir en disant 'c’est le préfet qui a décidé', c’est l’arbitre qui décide après avoir écouté toutes les personnes présentes", a souligné la ministre. "Il faut que l‘arbitre sache ce qu’il peut faire ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas marqué noir sur blanc dans les règlements. Il faut que la ligue regarde pour savoir jusqu’où on modifie les règlements", a insisté la ministre.