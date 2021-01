Ligue 2 : match perdu sur tapis vert pour les Chamois Niortais face à Valenciennes !

La commission des compétitions de la LFP se réunissait ce mercredi à Paris pour statuer sur le sort de la rencontre Niort-Valenciennes, match comptant pour la 17ème journée de Ligue 2, et déprogrammé par la Ligue après la décision de ne pas disputer le match côté niortais en raison de trois cas de Covid et d'une dizaine de suspicions dans le groupe dans les heures qui ont précédé la rencontre.

Les Chamois Niortais vont saisir le CNOSF

La commission a tranché et a donné tort aux Chamois. Le match est perdu sur tapis vert et ne sera pas rejoué. Selon nos informations, la Ligue aurait reproché au club poitevin de ne pas avoir respecté le règlement en ne fournissant pas les attestations médicales des joueurs à son délégué à cinq heures du coup d'envoi de la rencontre. Des documents nécessaires à la qualification des joueurs.

Un extrait du formulaire que doivent remplir les joueurs. - Capture d'écran

Les dirigeants niortais expliquent depuis le départ qu'ils n'ont pas fourni ces documents car ils redoutaient un cluster au sein du groupe et qu'il n'était, dès lors, plus question de disputer la rencontre.

La suite (sanitaire) leur donnera raison puisqu'en plus des trois premiers cas avérés (Paro, Moutachy et Louiserre), quatre autres cas sont survenus, confirmés la semaine suivante (Braat, Ibnou Ba, Sébastien Desabre et son adjoint Sébastien Migné).

Cette position de bon sens qui visait à protéger les 22 acteurs sur la pelouse ainsi que les officiels et les personnes présentes au stade, n'a pas été entendue par la commission de la LFP. Pour l'instance, le protocole "d'organisation des matches Covid-19" n'a pas été respecté.

Le club va faire appel et a quinze jours pour saisir le CNOSF, le comité olympique et sportif, pour contester cette décision.