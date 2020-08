A l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich dimanche soir, la préfecture de police annonce un dispositif de sécurité qui comprendra le déploiement de 3 000 policiers et gendarmes dans la capitale.

Match PSG-Bayern : 3 000 policiers et gendarmes à Paris ce dimanche

Il y aura du monde dans les rues de Paris dimanche soir. Alors que le PSG affronte le Bayern Munich à Lisbonne, pour la finale de la Ligue des Champions, à 1 500 kilomètres de là, comment faire respecter les mesures de sécurité sanitaires dans la capitale, en pleine pandémie de coronavirus, et comment éviter les débordements de supporters joyeux ou déçus ? La préfecture de police de Paris annonce ce samedi qu'un dispositif spécial de sécurité sera déployé à Paris.

Ainsi, 3 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'accès aux Champs-Elysées sera autorisé, mais uniquement aux piétons. L'idée : leur faire plus de place, de sorte que les distances de sécurité puissent être mieux respectées. Par ailleurs, "2 000 masques seront distribués" autour de l'avenue, a indiqué Gérald Darmanin. Ce vendredi, les joueurs et l'entraîneur du PSG ont également appelé leurs fans, dans une vidéo, à respecter les gestes barrières.

à lire aussi Les stars du PSG appellent les fans au respect des gestes barrières avant la finale de Ligue des Champions

La fête pourrait être de courte durée, pour les supporters. "On peut imaginer que, deux heures après le match, tout rassemblement sera interdit", a déclaré le ministre de l'Intérieur, qui évoque de possibles "dispersions".

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a précisé que 17 stations de métro seront fermées et que des "points de barrage" seront mis en place"pour que les véhicules ne se mêlent pas à la foule".

Il n'y aura pas de fan zone à Paris pour la finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, en revanche, le club parisien va inviter 5 000 personnes dans son stade, durant la finale, qui sera diffusée sur des écrans géants. Le Paris Saint-Germain va proposer à 1 500 abonnés, à des jeunes défavorisés de la fondation PSG ainsi qu'à quelques VIP de se rendre au Parc des Princes. La ville de Saint-Germain-en-Laye, de son côté, met en place un écran géant au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG, qui accueillera 600 personnes dans un périmètre fermé et sécurisé.