Match Rennes-PSG : le prix des places étonne et met en colère certains supporters

"Je devais prendre des places pour des proches, mais face aux tarifs ils ont préféré renoncer." Julien, 26 ans et abonné depuis trois ans au Stade Rennais ne sera accompagné que de son frère pour encourager les Rouge et Noir ce dimanche 3 octobre lors de leur match face au Paris-Saint-Germain. L'équipe de Messi, Mbappé et Neymar se déplace au Roazhon Park pour la neuvième journée de Ligue 1 et la billetterie a ouvert ce lundi 27 septembre.

Jusqu'à 170 euros pour voir les stars du PSG

"Le prix des places c'est pratiquement la moitié du prix de l'abonnement en Mordelles. Pour moi c'est du vol," commente sur Twitter un internaute surnommé Breizhou le Ronchon. Pour ce match de gala, le Stade Rennais a gonflé ses prix. Ils varient de 49 à 170 euros en plein tarif et de 39 à 136 euros en tarif réduit. Pour les enfants, il faudra débourser entre 29 et 102 euros selon les places. Des tarifs bien au-dessus de ceux pratiqués en temps normal. "Là où je suis placé, en bas de la tribune Lorient, la place vaut 135 euros, c'est quasiment 100 euros de plus que pour un match, entre guillemets, normal," ajoute Julien.

"Comment fait-on quand on a plusieurs jeunes à emmener ?" s'interroge un autre supporter. Pour Benjimanne, utilisateur de Twitter, dimanche, les supporters seront derrière leur télévision à défaut de pouvoir s'offrir un billet. "Tarif démentiel sans aucune communication de la part du service commercial."

J'ai peur que l'ambiance ne soit pas au rendez-vous.

L'arrivée de Lionel Messi au sein de l'effectif parisien à la fin du mois d'août a fait gonfler les prix des places dans tous les stades où le PSG est venu jouer. A Reims, les billets se sont vendus entre 35 et 100 euros. Les tarifs variaient de 35 à 80 euros à Brest. Loin de ceux pratiqués par le Stade Rennais. "Quand on est abonné, on se dit qu'on a fait une bonne affaire mais ça me désole pour les autres. J'ai peur que l'ambiance ne soit pas au rendez-vous. On aura un public qui aura beaucoup dépensé mais pas forcément fan du Stade Rennais," regrette Julien. Les places réservées aux abonnés ont été vendues.

Ce mercredi 29 septembre marquera une nouvelle étape dans la vente des places pour ce match de gala. Le grand public pourra lui aussi se procurer des billets pour la rencontre. La billetterie ouvrira à 10h.