Match Rennes-PSG : les supporters parisiens autorisés à se déplacer sous certaines conditions

A l'occasion du match du dimanche 3 octobre entre Rennes et le PSG, les supporters parisiens sont autorisés à se déplacer mais sous certaines conditions. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris une série de mesures pour limiter les risques d'affrontements avec les supporters des Rouge et Noir.

Les supporters parisiens ne pourront pas être plus de 650 au stade.

L'ambiance s'annonce chaude ce dimanche 3 octobre pour la neuvième journée de Ligue 1 et le match entre le Stade Rennais et le Paris-Saint-Germain. Les supporters parisiens sont autorisés à se déplacer en Bretagne pour assister à cette rencontre mais ils ne devront pas être plus de 650, selon les règles fixées par la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Avant d'accéder au Roazhon Park, ces supporters devront rejoindre un point de rendez-vous obligatoire. Leur bus sera ensuite escorté par les forces de l'ordre jusqu'au stade et il le sera de nouveau après le match. Les pétards, fumigènes, drapeaux et beanderoles portant des inscriptions appelant à la violence ou à la haine sont évidemment interdits.

Rien ne garantit pour autant qu'il n'y aura pas de débordement en marge du match. Celui-ci se déroule dans un contexte particulier, quelques jours après le vol de la banderole du RCK et l'agression d'un des membres du groupe. Les Ultras ont depuis suspendu toutes leurs activités.