Matches à huis clos au FC Sochaux : l'impact sur les finances du club et le moral des supporteurs

Sochaux retrouve son stade Bonal ce samedi pour la 10ème journée de Ligue 2 face à Niort. Mais ce sera sans son public. Pas de spectateurs, le huis clos est imposé sur tous les terrains de sport professionnel avec le reconfinement. Ces matches sans public ont forcément un impact financier pour le FCSM. Avec, pour l'heure, deux rencontres concernées, Niort ce samedi, et Le Havre, le 28 novembre, le club sochalien limiterait la casse. Certes, il n'y aurait pas de vente de billets, mais il n'y aurait pas non plus, en contrepartie, de frais de sécurité ou d'autres prestation à engager. Le problème, c'est si cette mesure de huis clos s'éternise.

Jusqu'à 1 million d'euros de perte si le huis clos est maintenu jusqu'en mai

Un match à huis clos, ça va. Plusieurs, bonjour les dégâts. Du côté du FCSM, on dit avoir anticipé en imaginant un scénario extrême, que tout le reste de la saison se joue sans public. Et dans ce cas, multiplié par les 15 rencontres restantes, on atteindrait, selon les estimations du club, 1 million d'euros de pertes si le huis clos persistait jusqu'en mai. Un manque à gagner supportable pour le FCSM mais qui forcément ne sera pas dans les caisses pour la prochaine saison.

Quid des abonnés, des partenaires ?

Autre souci, quid des droits télé pour l'heure payés par la Ligue qui a souscrit un emprunt pour pallier l'arrêt de paiement des échéances du diffuseur Médiapro, mais pour combien de temps encore ? Et puis, tous les abonnés, il faudra bien les rembourser, le système d'avoirs sera-t-il remis en place ? Enfin les partenaires ? Le club a réussi à les garder cet été, mais accepteront-ils à une 2ème saison tronquée ? Sans compter que les prestataires de restauration, d'accueil ou encore de sécurité vont eux aussi souffrir d'un fort manque à gagner avec ces matches à huis clos à Bonal.

Des supporteurs compréhensifs mais frustrés

Le FCSM va donc affronter Niort dans un stade vide de ses 20 mille places. Ambiance plus que feutrée, frustrante pour les joueurs forcément mais aussi pour les supporteurs. Privés de leur passion à nouveau cet automne après l'arrêt déjà de la compétition en mars dernier avec le premier confinement. Pour Lionel, abonné de longue date, rester chez soi les soirs de match est un crève-coeur "On comprend l'urgence sanitaire mais on est quand même frustrés. C'est une passion d'encourager son équipe, d'aller au stade, on a nos copains de "stade" que l'on ne voit pas forcément en dehors dans notre vie, avec lesquels ça nous fait plaisir de partager notre passion, de "refaire" le match en tribunes, et donc là, rester chez soi, derrière sa télé ou sa radio, on n'a plus cette relation, cette proximité entre supporteurs, avec les joueurs, et c'est un manque cruel !" conclut Lionel dépité.

