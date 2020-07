Matches de Ligue 2 le samedi soir : les Chamois Niortais et leurs supporters vont devoir s'adapter

Les rencontres de Ligue 2 n'auront plus lieu le vendredi mais le samedi à compter de la prochaine saison. Un changement qui va modifier les habitudes des clubs et de leurs supporters. Avec des avantages et des inconvénients.

Avec l'arrivée du nouveau diffuseur Médiapro, propriétaire des droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2, grand chambardement pour les amoureux de foot : les matches des Chamois Niortais auront désormais lieu le samedi soir. Retour à un format qui existait il y a plus de vingt ans. Et qui a ses avantages et ses inconvénients.

Les plus : jouer le samedi permettra à un public plus familial de venir au stade en raison de l’horaire et du jour. Le match démarrant aussi une heure plus tôt, il permettra aux spectateurs de s'offrir une seconde partie de soirée, ce qui était compliqué jusqu'ici. Enfin, ce nouveau créneau permettra aux supporters (notamment du kop Niort 1925) de mobiliser plus largement et de voyager plus facilement lors des matches à l'extérieur.

Concurrence avec le hand et le rugby ?

Les moins : il faudra reprendre l'habitude du samedi soir, notamment pour les partenaires commerciaux qui appréciaient le vendredi. Les Chamois seront aussi en concurrence avec d'autres clubs locaux comme les handballeuses de Celles-sur-Belle et les rugbymen de Niort qui joueront également ce jour-là. Reste que les Chamois sont le seul club professionnel du département. Enfin, les footballeurs niortais seront en concurrence avec les réunions de famille ou les week-ends en bord de mer pour tout ceux qui ont une résidence secondaire sur le littoral...

A noter également : il y aura quelques matches le samedi à 15h et le lundi à 21h en fonction du classement. Et sept journées du championnat se disputeront en semaine.