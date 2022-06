Matchs amicaux, stage au Portugal... le programme de l'été pour l'OGC Nice

En vacances depuis presque deux semaines et cette dernière victoire à Reims, les Aiglons reprendront l'entraînement le 27 juin et connaissent le programme de l'été. Après deux matchs amicaux début juillet, le groupe partira en stage au Portugal où il affrontera notamment Benfica et Fulham.