Matchs de foot amateur reportés: "On essaye de garder de la rigueur"

Pas de match avant le 27 janvier inclus. Ce lundi, la ligue de football de Normandie a annoncé un nouveau report de tous les matchs de football amateur jusqu'à la fin du mois. La faute, explique l'institution, à un nombre important de cas de covid-19 dans les équipes. Au club de football du stade Sottevillais cheminot club, qui évolue en régionale 1, il faut trouver la motivation pour continuer l'entrainement.

"C'est très long"

"C'est très très long, regrette Gaétan, le gardien de l'équipe. On s'entraine mais on ne sait pas quand on va rejouer, c'est chiant pour nous. Nous ce qui nous importe c'est les matchs, donc on s'entraine en attendant que les matchs reviennent. Nous on veut de la compétition, jouer des matchs tous ensemble, 90 minutes et se battre sur le terrain. A l'entrainement, c'est différent mais on essaye quand même de garder de la rigueur sinon ça va être dur quand la compétition va reprendre."

"Personnellement je sors de ma journée de travail, je suis content de venir voir les copains, affirme de son côté Vincent, défenseur central et un des plus anciens joueurs de l'équipe. Ça change les idées parceque sinon devant la télé tout le temps, entendre parler du covid, à un moment donné, ça saoule. Au moins ici je joue, j'essaye de rigoler avec les copains même si on joue pas de match. Au moins on se voit et c'est le principal pour l'instant."

Plus d'absentéisme

"On a entrainement trois fois par semaine mais avec les cas de covid, souvent ça s'annule, explique de son côté Abibou, le capitaine de l'équipe. Ça complique un peu les choses parceque d'habitude, on est au moins 22 à l'entrainement et quand on est douze ou treize, c'est plus compliqué pour l'intensité. Les joueurs commencent à se plaindre un peu et c'est normal."

De la démotivation, c'est aussi un constat partagé par Raynald Bertin, qui entraîne l'équipe : "Ici, il n'y a pas de rémunération, les joueurs ils viennent juste pour s'entrainer et jouer le week-end. Quand on a envie de rester au chaud ou qu'on a un peu le nez qui coule, on va dire qu'on vient pas parce qu'on a pas de match le week-end. On va pas se forcer à venir parceque s'ils ne viennent pas à l'entrainement, personne ne va les convoquer. Ça engendre encore un peu plus d'absentéisme."

De l'absentéisme que l'entraineur comprend car au stade Sottevillais cheminot club, tous partagent le même avis : il ne faut pas que ça dure.