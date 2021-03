Matchs internationaux : plusieurs footballeurs de Montpellier n'iront pas en sélection

Les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont mis d'accord, ce mercredi, pour retenir certains internationaux qui devaient se rendre en sélection, fin mars, en raison de la septaine obligatoire à leur retour.

Pour les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2, pas question d'être privés de joueurs cadres durant un à trois matchs. C'est la raison pour laquelle ils se sont mis d'accord, ce mercredi, à l'unanimité, pour retenir plusieurs de leurs internationaux qui devaient disputer des matchs avec leur sélection, fin mars. Que ce soit dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde ou pour la prochaine CAN.

A Montpellier, trois garçons sont concernés : Andy Delort (Algérie), Mihailo Ristic (Serbie) et Keagan Dolly (Afrique du sud). Ces derniers auraient en effet du observer une septaine, à leur retour en France. Ils "n'auraient pas pu s'entraîneur durant cette période" précise le directeur sportif, et auraient, potentiellement, manquer le déplacement à Angers ainsi qu'à Châteaubriant, et peut-être même la réception de l'OM.

Bras de fer avec la Serbie ?

La Serbie qui doit jouer l'Irlande, le Portugal et l'Azerbaïdjan, souhaiterait, malgré tout, pouvoir récupérer le défenseur serbe de la Paillade. Mais le MHSC n'est pas décidé à s'en séparer. Le Montpellier Hérault veut pourvoir s'appuyer sur tout le monde, dans la mesure où il ambitionne d'atteindre les quarts de finale de la Coupe de France, début avril, et alors qu'il vise toujours la cinquième place en championnat.