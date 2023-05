Football - Matéo Loubatières et Redouane Halhal sont libres et peuvent quitter Montpellier

Les planètes ne se sont donc pas alignées comme ils l'espéraient. Agés de 20 ans et 19 ans, les très prometteurs Redouane Halhal et Matéo Loubatières n'ont finalement pas reçu de proposition de leur club, le Montpellier Hérault, avant la date fatidique du 30 avril, et peuvent désormais s'engager où ils le veulent.

Le MHSC n'a plus la main, et a choisi de ne pas la garder dans ces deux dossiers, mais également pour des joueurs comme Djemoui Malek et Philipp Sukhikh (gardiens de but), Nicolas Bonnet et Thomas Ghalem (défenseurs), ou encore Noah Cornelie et Thomas Courchambeck (milieux de terrain).

Des joueurs dont le contrat stagiaire s'achève en juin et qui ne pénétreront pas le monde professionnel à Montpellier, à moins d'un retournement de situation. En effet, si la Paillade n'est plus prioritaire, elle conserve malgré tout la possibilité de faire une offre dans les jours et les semaines à venir.

Pour les deux premiers cités, la déception est grande chez leurs partisans, dont quelques-uns en interne, où les débats ont faire rage et où la possibilité d'un premier contrat a été très discuté et chaudement envisagée, sans qu'un consensus ou un accord autour du fameux bail ne soit trouvé.

Certains n'ont cessé de militer en leur faveur, convaincus de leurs qualités et de leur potentiel. Cependant, d'autres ont estimé que leurs récentes blessures avaient freiné leur progression, et que l'entrejeu (dans le cas de Loubatières) était déjà bien fourni pour se permettre d'ajouter un nom.

De leur côté, Axel Kedvesi (gardien), Téo Allix et Ryan Tchato (défenseurs), Edvin Bongemba et Tyrone Sakho (milieux), Yanis Azouazi et Sérigné Faye (attaquants) devront s'arracher pour décrocher le précieux sésame, en avril 2024. La génération 2004 entrera, à son tour, dans sa dernière année stagiaire, la saison prochaine.

Le milieu offensif Axel Guéguin, plus jeune (2005) pourrait en revanche connaître le même sort que Khalil Fayad. A savoir un contrat pro plus tôt que ce que veut la règle, en raison de l'avance du joueur et des convoitises.