Matheus Thuler : l'aventure à Montpellier stoppée plus tôt que prévu pour le défenseur brésilien ?

Prêté avec option d'achat par Flamengo, l'été dernier, Matheus Thuler avait été la première des cinq recrues estivales du Montpellier Hérault. A l'époque, même si le joueur n'était plus beaucoup utilisé dans son son club formateur, la venue du vainqueur de la Copa Libertadores 2019 et double champion du Brésil avait tout de même fait saliver une partie de la Paillade, certains voyant en lui le nouveau Vitorino Hilton.

Seulement, une saison plus tard, l'espoir s'est quelque peu envolé. Utilisé à seize reprises, cette saison, en Ligue 1, Matheus Thuler n'a été titulaire que trois fois sur la phase retour, contre sept fois sur la phase aller.

Eclipsé par la présence de Mamadou Sakho, qui a signé plus tard dans l'été, mais surtout par l'émergence inattendue de Maxime Estève et par le niveau et la régularité de Nicolas Cozza, qui ont finalement joué à son poste d'axial droit, en charnière, malgré le fait qu'ils soient tous les deux gauchers, le jeune homme n'est pas parvenu à s'imposer face à la concurrence et à s'acclimater aussi vite que ses dirigeants pouvaient l'espérer.

Sans jamais être ridicule, loin de là, Matheus Thuler n'est pas parvenu à briller par des prestations spectaculaires ou par des gestes défensifs de grande qualité, lui qui avait été expulsé à Troyes, après avoir reçu deux cartons jaunes.

Et alors qu'il devrait donc être stoppé plus tôt que prévu, selon nos informations et un entourage qui nous l'a confirmé, son prêt n'aura finalement pas coûté cher mais n'aura pas non plus rapporté gros, au club héraultais.

Le solide défenseur d'1m85, qui est lié à Flamengo jusqu'en décembre 2024, devrait se chercher un nouveau point de chute, pour relancer une carrière qui était pleine de promesses, lorsqu'à 20 ans, entre 2018 et 2019, il endossait le maillot des U20 de la Seleçao.