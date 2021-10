Mathieu Chabert est prêt à relever le défi de la montée en ligue 2

Mathieu Chabert est arrivé tout sourire en salle de presse du stade Gaston-Petit, et a commencé par avoir une pensé sincère pour son prédécesseur Marco Simone. Il faut dire qu'il sait de quoi il parle, lui qui a été débarqué du Sporting club de Bastia il y a un peu plus d'un mois. "Si je n'étais pas prêt pour relever le défi, je ne serais pas là." déclare le nouvel entraîneur. "Mon premier objectif était de rebondir en ligue 2 mais quand un club comme United World [groupe du propriétaire de la Berry, NDLR] avec des dirigeants comme Michel Denisot ou Patrick Trotignon vous contacte, c'est très valorisant pour un jeune entraîneur de 42 ans comme moi. C'est une chance inouïe de travailler dans de telles conditions avec des structures que certains clubs de ligue 2 n'ont pas. Il y a tout ici pour réussir à tous les étages, et avec l'adjoint que j'ai eu la chance de prendre tout est réuni vraiment. Je suis très proche de mes joueurs et sachez que l'état d'esprit d'une équipe ce sont les fondations de succès à venir." poursuit le nouveau coach. Mathieu Chabert a conditionné sa venue avec celle de Karim Mokeddem l'ancien entraîneur de Lyon Duchère mais aussi de Bourg-en-Bresse. Ces deux entraîneurs se sont connus et appréciés quand ils ont passé leurs diplômes d'entraîneurs.

Etre efficaces avant tout

Lors des dix premières journées, Marco Simone aimait que ses joueurs repartent de leur défense avec un jeu court qui parfois pouvait pénaliser l'équipe. Mais alors quel est le jeu prôné par Mathieu Chabert : " J'aime le football qui prend des points. Je pense que les matchs qui permettent aux équipes de monter ce sont les matchs les plus laids. Quand vous n'êtes pas dans le coup, quand une situation se débloque sur un coup de pied arrêté et que vous n'êtes pas dans le coup. Alors bien sûr, ce n'est pas le football que j'aime, mais ce sont ces points là qui à la fin font que vous êtes devant."

Franck Mantaux sera l'entraîneur de l'équipe première en Coupe de France à Romorantin

Mathieu Chabert et son adjoint seront du voyage ce samedi à Romorantin en observateurs, mais pas question pour eux de débarquer et de prendre les rênes immédiatement de l'équipe professionnelle, alors que Franck Mantaux l'entraîneur de la réserve a assuré l'intérim depuis le départ de Marco Simone. Mathieu Chabert et son fidèle adjoint seront véritablement aux commandes de l'équipe le 22 octobre prochain, avec le déplacement de la Berri en championnat à Boulogne-sur-Mer.