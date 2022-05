Ligue 2 - Blessé, Mathieu Coutadeur participera à ACA-TFC à sa manière

Un défi de taille. Tout Ajaccio et au-delà en Corse attend cette rencontre. L'AC Ajaccio contre le Toulouse FC, affiche de rêve pour la 38 ème et dernière journée du championnat ce samedi soir. Au stade François Coty, avec des travées qui seront bien remplies, les ours devront impérativement battre leur adversaire pour être sûrs de monter en Ligue 1. 90 minutes -sans compter le temps additionnel - à jouer et une victoire, une toute dernière victoire à remporter, dans une saison faste.

Défi de taille, oui, face à l'ogre Toulousain, champion de Ligue 2 depuis la dernière journée. La meilleure attaque de Ligue 2 (82 buts inscrits) côté Téfécé, contre la meilleure défense, l'ACA (19 buts encaissés).

Lundi soir, Mathieu Coutadeur était l'invité du magazine "Feuille de matchs". Le capitaine de l'AC Ajaccio est blessé, et laissera donc son brassard à Gaëtant Courtet ou à Riad Nouri. Mais toute la semaine, il accompagnera ses camarades, y compris le jour du match. "De la collation jusqu'au coup de sifflet final", assure-t-il, au cas où certains auraient pu en douter. Le petit numéro 6 aura disputé 25 rencontres cette saison, qu'il a malheureusement du tronquer en raison d'un problème au genou.

Tout donner

"Notamment dans la préparation des matchs ou dans l'échauffement, j'ai toujours tendqnce à prendre ce rôle là. Le but est de rassurer les coéquipiers, d'avoir un petit mot pour chacun d'entre eux sur les consignes données par le staff. C'est aussi leur donner un maximum de confiance" [...].

Un rôle non-plus de milieu défensif mais de préparateur mental, donc. Et du mental, il en faut face à un adversaire aussi fort. Qu'importe, car pour le milieu de terrain, l'ACA a toutes les cartes en main pour gagner et garder sa deuxième place, afin de monter directement sans jouer le match de barrage.

Ce petit but de l'égalisation inscrit à Grenoble samedi dernier (but de Nouri, score final 1-1) est aussi très important, selon lui. "Cela nous permet de garder notre deuxième place, c'était l'objectif de cette journée". Pourtant, Toulouse n'est pas Grenoble...

"De toute façon, très sincèrement, peu importe l'adversaire. Notre objectif est de mettre en place des choses pour gagner les matchs. On a 72 points aujourd'hui, on ne les a volés à personne. On est même allés les chercher dans des matchs difficiles, contre des gros adversaires. On a _21 victoires_, on est tout à fait capables d'en gagner encore un", insiste Mathieu Coutadeur.

Notons qu'en cas de match nul, l'ACA devra compter sur un nul d'Auxerre face à Amiens. Même chose en cas de défaite.

ACA - TOULOUSE, MATCH A SUIVRE EN DIRECT SUR RCFM ET EN AVANT MATCH SUR NOS RESEAUX SOCIAUX