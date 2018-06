Saint-Étienne, France

Très très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne ! Mathieu Debuchy reste ! Le défenseur latéral a réfléchi plusieurs jours à la proposition du club, faisant des cheveux blancs à tous les supporters des Verts, mais finalement il vient de le confirmer : il prolonge son engagement jusqu'en 2021 Un soulagement parce que Debuchy c'est clairement l'un des artisans de la grande remontée au classement la saison dernière. Sans ses quatre buts en cinq mois, les Verts ne seraient pas sortis de la crise et de la zone rouge jusqu'à même frôler la qualification en Europa League.

Approché par des clubs anglais

Alors en hésitant à prolonger, en ménageant le suspens, Mathieu Debuchy nous a fait des frayeurs. Et en même temps, c'est vrai qu'il avait de quoi hésiter. Ses belles performances sous le maillot de l'ASSE lui ont d'abord permis décrocher une place de réserviste sur la liste de Didier Deschamps pour le Mondial en Russie. Le sélectionneur de l'équipe de France lui a d'ailleurs demandé de se tenir prêt en cas de forfait de Djibril Sidibé sur le banc des Bleus. Alors ce n'est pas pour cette fois, mais à 32 ans, après deux années presque blanches à Arsenal, et sûrement mis en confiance par l'appel du nouveau coach stéphanois Jean-Louis Gasset pour redresser le club après une crise historique, Debuchy s'est ouvert de nouvelles portes. Sa cote a grimpé avec sa belle demie-saison dans la Loire et des clubs anglais lui ont fait de l’œil ses dernières semaines.

Finalement, Matthieu Debuchy fait donc le choix du coeur. Il "se sent bien" ici, c'est lui qui le disait il n'y a pas longtemps, peut-être comme un indice...

