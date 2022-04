Mathieu Debuchy : "Rémy Cabella ? Un compétiteur hors-norme"

Ancien partenaire de Rémy Cabella en équipe de France et à Saint-Etienne, Mathieu Debuchy était l'invité de 100% Paillade, ce vendredi. L'actuel défenseur de Valenciennes nous a dit tout le bien qu'il pensait de son ancien coéquipier, de retour en Ligue 1 et à Montpellier.

Les deux anciens champions de France ont joué un an dans la même équipe, à Saint-Etienne, lors de la saison 2018-2019, et ont disputé deux matchs ensemble en équipe de France, alors qu'ils ont aussi partagé beaucoup de temps en Bleu, sans forcément être aligné au même moment, comme lors de la Coupe du monde 2014, au Brésil.

Mathieu Debuchy, ancien lillois et défenseur d'Arsenal, en Angleterre, connaît donc bien Rémy Cabella et nous a accordé un entretien, dans 100% Paillade, ce vendredi, avant le come-back du milieu de terrain corse de 32 ans, à la Mosson, pour Montpellier-Reims, en Ligue 1.

ENTRETIEN - MATHIEU DEBUCHY

Rémy Cabella répète souvent qu'il a une mentalité de compétiteur : vous confirmez ?

Je confirme à 100% ! J'ai évolué avec Rémy à Saint-Etienne, et c'était un régal de pouvoir jouer avec lui. Notamment à l'entraînement, c'était un compétiteur hors-norme. Il voulait tout le temps gagner. Et c'est ce qui fait sa force.

Mauvais perdant ?

Par moment, mais il garde toujours le sourire. C'est ce qui le caractérise : sa fraîcheur, sa joie de vivre. Ca fait du bien dans un vestiaire. Après, c'est peut-être pour montrer ses dents aussi (rires). Plus sérieusement, c'est vraiment quelqu'un qui a le sourire, le matin quand il arrive, le soir quand il repart, et sur le terrain. Pour un vestiaire et pour Montpellier, ça va faire du bien.

Son retour à Montpellier vous surprend-t-il ?

Un peu, oui. Je ne pensais pas qu'il reviendrait maintenant en France. Quand j'ai vu qu'il y avait des discussions, je me suis dit qu'il pouvait peut-être revenir à Saint-Etienne, parce qu'il a laissé une belle image. J'ai vu qu'il était aussi retourner au stade. Au final, j'ai vu qu'il avait resigné à Montpellier. Je pense que c'est un choix qui vient du coeur. Il a aussi laissé une très belle image à Montpellier, le club va en profiter. C'est bien. Je sais que quand j'évoluais avec lui, il faisait souvent des allers-retours près de Montpellier, donc je sais qu'il était resté attaché à la région, au club, aux supporters.

Je n'ai eu que des bons moments avec Rémy. Avec lui, on ne peut pas se fâcher. Que des bons moments, du plaisir. Beaucoup de rigolades à l'entraînement. Je garde vraiment un très bon souvenir de Rémy.

Vous aviez regretté son départ, d'ailleurs ?

Clairement, le départ de Rémy nous avait fait du mal. C'est un choix de carrière, il faut le respecter. C'est un joueur très important dans une équipe, qui fait des différences, qui peut faire gagner son équipe. Donc c'est sur qu'à l'époque, ça nous fait du mal de perdre Rémy.

Vous avez aussi joué avec Mamadou Sakho, n'est-ce pas ?

Exact ! J'ai évolué avec Mamad en sélection : un super mec aussi, un compétiteur, un grand défenseur, qui ne lâche jamais rien. C'est quelqu'un d'important dans un vestiaire, par son charisme et par sa carrière. Je ne suis pas tous les matchs de Montpellier. Mais je pense qu'il doit faire du bien à l'équipe, sur le terrain et dans le vestiaire. Ce sont des joueurs vraiment importants.

Avez-vous le sentiment que Montpellier construit quelque chose de costaud en Ligue 1, aujourd'hui ?

Oui. Après, Montpellier a toujours été une équipe solide. Au niveau du recrutement, ça se passe plutôt bien. Il y a toujours un équilibre. Je crois que Montpellier est sur la bonne voie et c'est un club qui va compter dans les saisons prochaines. Vu l'effectif, je pense que ça se passera bien.

Vous avez un autre lien avec la Paillade, moins agréable : il s'appelle Karim Aït Fana. C'est lui qui avait marqué l'unique but contre votre équipe de Lille, à la dernière minute, lors de l'avant dernière journée, avant le titre des héraultais en 2012. Vous a-t-il hanté, ce but ?

Hanté, non. Mais je me rappelle de cette soirée, qui était sans doute mémorable pour Montpellier. J'en ai reparlé avec Olivier Giroud en sélection. Cela a été une soirée incroyable pour Montpellier, et à ce moment-là, on savait qu'ils allaient aller au bout.

Quel regard portez-vous sur cette saison ?

Je pense qu'il y a une ressemblance avec notre équipe, l'année d'avant, où on a remporté le titre de champion de France. Quand tu regardes l'équipe, les joueurs qu'il y avait, c'était une équipe complète avec des individualités vraiment fortes, qui pouvaient faire la différence. Une défense solide, un milieu complet. C'est ce qu'on avait l'année d'avant avec le Losc. Cette ressemblance est frappante. On attendait pas Montpellier champion de France, comme on attendait pas Lille champion de France. C'est assez ressemblant, et ils ont fait une saison assez complète, quand même !