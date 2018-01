Mathieu Duhamel à Foggia Calcio (Série B) pour les six prochains mois

Par Bertrand Queneutte, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Mathieu Duhamel a passé sa visite médicale avec succès, dans son nouveau club de Foggia Calcio (Serie B). A 33 ans et après six mois passés à QRM (Ligue 2), il s'est engagé pour six mois avec son équipe de deuxième division italienne.