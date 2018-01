A 33 ans et après six mois passés à QRM (Ligue 2), Mathieu Duhamel doit s'engager ce mercredi avec Foggia Calcio, en deuxième division italienne (Serie B). Toujours très performant, l'attaquant venait de résilier avec le club normand.

Tout juste libéré par QRM et très courtisé, en Ligue 2 et à l'étranger, Mathieu Duhamel a finalement choisi l'Italie. A 33 ans, l'attaquant normand s'engagera ce mercredi avec le club de Foggia Calcio, actuel 19ème de deuxième division (Serie B), selon nos informations. Il retrouvera sur place un autre français, le milieu de terrain Kylian Ramé, formé à Bordeaux et fils du gardien Ulrich Ramé.

Convoité en France par Lens et Nancy notamment, Mathieu Duhamel l’était aussi par plusieurs formations italiennes de Série B, dont le club de Venise entraîné par Filippo Inzaghi. Ce dernier aurait d'ailleurs validé la venue du français auquel le club aurait proposé un contrat d'un an et demi. Finalement, c'est bien le club du nord des Pouilles qui s'est montré le plus convainquant. Mathieu Duhamel doit encore passer la visite médicale et signer un contrat ce mercredi. Il s'agira du douzième club dans la carrière de l’ex meilleur buteur de deuxième division avec le Stade Malherbe de Caen (24 buts en 2013/2014).

Le club de Foggia a annoncé la venue du français sur son compte Instagram - Foggia Calcio

Douzième club pour Duhamel

Si certains supporters l'ont récemment qualifié de « mercenaire », personne ne peut dire que lors des six mois écoulés Mathieu Duhamel n’a pas fait le job,. En une demi saison à Quevilly Rouen Métropole, l’attaquant arrivé du Havre AC l’été dernier s’est non seulement donné à 100% à l’entraînement, mais il a aussi marqué en match : 8 buts qui font de lui le cinquième meilleur buteur de Ligue 2 à mi saison, ainsi que deux passes décisives, dans une équipe pourtant en difficulté depuis le début du championnat. A 33 ans, l’actuel deuxième meilleur buteur en exercice de Ligue 2 a prouvé qu’il n’était pas mort, loin de là. A QRM, Mathieu Duhamel a retrouvé du plaisir, et il en a aussi donné. Apprécié par de nombreux joueurs du vestiaire, l’ancien caennais a logiquement attiré le regard du plusieurs formation.

En fin de carrière, le buteur ne pouvait donc résister à la possibilité de signer un dernier gros contrat, lui permettant au passage de découvrir l'étranger. Une situation acceptée et comprise par QRM, qui n’a pas tenté de le retenir plus que ça. Quant aux tensions évoquées en interne, Mathieu Duhamel s’en défend. La seule que reconnaît le joueur serait apparue après que le brassard de capitaine lui ait été attribué puis retiré dans la foulée, au mois de décembre dernier.