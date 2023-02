Matinale filmée sur France 3 : "Le lien avec la presse est fondamental pour être l'écoute de nos supporters"

Depuis ce mercredi 1er février 2023, vous pouvez regarder la matinale de France Bleu Normandie sur France 3 Normandie, du lundi au vendredi de 7h à 9h.

Pour cette première, nous avons convié Olivier Pickeu, le président du SM Caen, quelques jours après la fin du mercato. Une bonne relation entre un club et les médias est essentiel selon lui. Cela crée un lien de proximité avec les supporters du club.

"À partir du moment où on a la chance d'avoir un club aussi populaire que le Stade Malherbe, le lien avec avec la presse écrite et audiovisuelle est fondamental. La relation, la proximité, je dirais, nous permet de prendre la température et le pouls de la relation avec nos supporters, pas seulement avec le supporter, mais aussi avec l'économie", a expliqué Olivier Pickeu, en direct sur France Bleu Normandie et France 3 Normandie.

Olivier Pickeu participe régulièrement à "Allo Malherbe", l'émission consacrée au club chaque lundi soir. "C'est un exercice intéressant. Je dirai complexe parce que parce que parfois les clés, les questions sont piquantes. La complexité de notre métier et d'un club en particulier, c'est d'avoir la tête dans le guidon, en responsabilité du quotidien. Evidemment, ça fait du bien d'être en contact tout simplement avec son supporter, en l'écoutant".

Le mercato

Moussa Sylla rejoint le SM Caen. Il a été officialisée au dernier jour du mercato jeudi en provenance d'Utrecht et des Pays-Bas. L'ailier droit vient renforcer un secteur offensif en recherche de recrue depuis cet été.

"C'est un joueur qu'on suivait parce qu'il a fait une formation à Monaco, donc avec un cursus très, très cohérent à Clairefontaine, Monaco et puis et puis ses débuts en Ligue 1. Il a montré une grande détermination. C'est fondamental dans le recrutement. Ce n'est pas simplement cibler un joueur. Évidemment, c'est important, mais c'est surtout quelqu'un qui a envie de porter le maillot du club et porter cette responsabilité de cet amour qu'a le public pour le Stade Malherbe. Et il a démontré ça. Il a été sollicité, il a voulu venir chez nous et j'espère de tout cœur, qu'il va pouvoir s'exprimer très rapidement", explique Olivier Pickeu

Jessy Deminguet reste, mais c'est provisoire, reconnait le président du SM Caen. "On a fait ce qu'il fallait pour le prolonger. On lui a proposé une prolongation de contrat. Je pense que son avenir est ailleurs. Malheureusement pour le Stade Malherbe, je crois que sa décision est de s'engager à l'issue de la saison dans un autre projet", a-t-il confié en direct sur France Bleu Normandie et France 3 Normandie

Noman Basset est un espoir du club. "La révélation l'année dernière, avec ce parcours en Gambardella au Stade de France, a permis à notre formation de se mettre en avant et Normann a été un de ces joueurs. Il est sollicité, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je souhaite qu'il continue à s'exprimer chez nous, malgré les sollicitations", a affirmé Olivier Pickeu.