Matis Carvalho (ex Montpellier Hérault) : "Il faut qu'un club ou un coach me fasse confiance"

A quoi ressemble votre quotidien et votre été, depuis la fin de l'aventure avec Montpellier ?

Au moins de juin, j'ai coupé. Je suis parti en vacances. Et là, depuis un mois et demi, je suis sur Montpellier et je m'entretiens physiquement, avec différents types de séances. J'ai des programmes de prépa physique. J'alterne, parfois je vais au CrossFit. Et pendant ce temps, je suis en contact avec mon agent très régulièrement, pour voir ce qui peut se présenter. On s'appelle tous les deux ou trois jours, on fait le point sur des dossiers. Il m'appelle uniquement s'il a un retour, celui d'un club.

Le téléphone, vous le regardez sans arrêt ?

Je regarde ouais (sourire), mais je ne deviens pas parano. Je ne me réveille pas la nuit pour voir si quelqu'un m'a appelé ou si j'ai loupé un truc. Je fais confiance à mon agent. Je suis prêt, je suis dispo. On peut m'appeler. Et puis après, si un club m'appelle, je ne vais pas signer demain. Ca prend toujours du temps.

Par qui et comment avez-vous appris que c'était fini avec le MHSC ?

Il y a eu une période un peu floue. Mais en fait, on s'est mis d'accord. Je ne voyais plus trop d'évolution possible pour moi, avec Montpellier. Le club a tout de même fait un geste, dans la mesure où si j'avais voulu prolonger, je pense que ça aurait été possible. D'une année, aux mêmes conditions et au même poste. Mais le truc, c'est que je ne voyais plus d'évolution. Et puis si le club avait vraiment compté sur moi, le discours aurait été différent. Donc le mieux était d'arrêter, je pense.

D'autant qu'aucun gardien n'est voué à rester numéro trois, n'est-ce pas ?

Oui, tu es entre deux. Moi, j'ai 24 ans, je ne suis plus un jeune espoir. Et n'importe quel club veut miser sur un plus jeune avec du potentiel, en tant que numéro trois. Moi, ma situation n'a pas évolué. Je ne suis pas passé numéro deux. C'est comme ça.

Il faut dire que la situation des gardiens est un peu complexe à Montpellier, non ?

Oui, ça a souvent bougé sur le poste de numéro un. Mais sur le poste de numéro deux et trois, cela faisait quatre ans que c'était Dimitry et moi. Avec Bingourou en plus, la saison dernière. L'histoire aurait-elle été différente si Dim ne s'était pas blessé ? Je ne sais pas, peut-être. Après, cela m'a aussi permis de jouer. Puis le club a fait le choix de recruter un gardien. Ils voulaient plus d'assurances, peut-être. Je n'ai pas de regrets par rapport à tout ça.

Vous n'avez pas participé au stage de l'UNFP, cet été. Par choix ou faute de places ?

J'ai été appelé, mais j'ai dit que cela ne m'intéressait pas. Je n'en avais pas envie. Il y a beaucoup de com autour de l'UNFP, de visibilité, mais je ne savais pas trop comment l'aborder. Le stage permet de s'entretenir, de passer du temps dans un cadre de haut niveau, avec de belles infrastructures. Je connaissais des joueurs, il y avait Thibault Tamas. Mais je ne me sentais pas de le faire.

Est-ce la première fois de votre carrière que vous vous retrouvez sans club ?

Oui et non. A la fin du centre de formation, à Toulouse, on m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi. Je me suis retrouvé un ou deux mois sans rien. Puis Montpellier m'a appelé. Là, c'est un peu plus long. Mais ce n'est pas la première fois.

De quoi est faite la période actuelle ? D'angoisse ?

Oui, énormément ! Ce n'est pas facile du tout, tu remets beaucoup de choses en question. Moi, je suis passionné par le foot, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais là, on te dit qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser à l'après. Tu te le prends en pleine face. Je me pose plein de questions sur ce que je vais faire si je n'ai rien, quand le mercato sera terminé. Même si, étant libre, je peux signer après. Mais ce sont beaucoup de questions.

Matis Carvalho a joué au Parc des Princes face au PSG de Neymar en février 2020 © Maxppp - Julien de Rosa

On passe par toutes les émotions ?

Toutes, oui ! Bon, il y a aussi du positif. Je suis parti en vacances avec ma famille. C'est des trucs que je n'avais pas fait depuis dix ans.

La crainte de se retrouver sur le carreau est-elle présente ?

Crainte, oui et non. Oui parce que j'aime jouer au foot et que je veux jouer au foot. Mais en même temps, mes parents sont très terre à terre (sourire). J'imagine donc depuis très longtemps ce qu'il se passerait si cela s'arrêtait. D'autant que j'ai quand même cumulé les contrats de courte durée, ici et à Toulouse. Tous les ans, j'ai dû penser à ça. J'y suis donc préparé, même si ce n'est pas ce que je souhaite.

A vous écouter, on est quand même très loin du mercato qu'on imagine ou qui fait parler.

Oui ! Aujourd'hui, on voit des joueurs partir pour l'argent, à 27 ou 28 ans, dans des pays ou bien sur un continent où le foot est tout nouveau. C'est un truc qu'on ne connaissait pas, qui ne se faisait pas. Et puis les sommes et les situations qu'on entend dans les médias, 95% des joueurs ne vont pas les toucher. Moi, c'est pas le foot que je vis depuis quatre ans. C'est un foot qui ne me ressemble pas.

Avez-vous eu des touches, depuis le début du mercato ?

Oui, j'ai eu pas mal d'appels. Il y a eu des intérêts. On est même tombés d'accord plusieurs fois sur des contrats. Mais après, cela ne dépend pas que de moi. C'est un jeu de chaises musicales, il faut que des gardiens partent et que ça bouge. Donc j'attends toujours. Avec la reprise de la Ligue 2, et bientôt de la Ligue 1, beaucoup de clubs ne veulent plus bouger. Ca devient plus compliqué, mais j'essaie de rester serein et positif, et de trouver un projet qui me plaît. Je suis même intéressé par l'étranger. En Europe et dans des pays compétitifs. Ca ne me dérangerait pas de partir, je n'en ai simplement pas eu l'occasion jusqu'à présent.

Ce qui est compliqué, c'est que quand un club m'appelle et que je suis en concurrence avec un gardien qui a joué deux ou trois saisons comme titulaire, même il y a plusieurs années, mon CV peut sembler maigre à côté. Moi, il faut qu'un club ou un coach me fasse confiance. Et là, c'est dur, parce que la visibilité que j'ai eue est basse.

Du coup, qu'est-ce qui peut faire la différence ?

Je pense que dans le monde du foot, tout le monde se connaît. Donc quand on appelle pour moi, je pense que les gens font des bons retours. Que ce soit techniquement ou humainement. Après, je n'ai aussi que 24 ans. Je ne suis pas un espoir mais je reste un jeune gardien. Et puis, il y a quand même peu de gardiens titulaires à 24 ans. Donc ça peut être le chemin d'un gardien classique, finalement.

Le fait d'avoir travaillé aux côtés de Benjamin Lecomte, Jonas Omlin et Geronimo Rulli peut-il être un argument supplémentaire ?

Je ne sais pas si les clubs prennent ça en compte. Mais pour moi, ça a été une expérience énorme. J'ai quand même travaillé avec un gardien champion du monde (Rulli). Il n'a pas joué, mais il l'est ! Les deux autres sont internationaux ou l'ont été. Au niveau des gardiens de but, l'environnement était top. Les trois étaient géniaux, et l'entente avec Dimitry était nickel. Avec Bingourou aussi. On s'entendait tous super bien.

Matis Carvalho a pris la place de Dimitry Bertaud, exclu au Parc des Princes, en février 2020 © Getty - Jean Catuffe

Qu'avez-vous appris avec eux ?

L'éthique de travail, le fait de toujours bosser d'avantage. J'était déjà un travailleur, mais ils m'ont montré le niveau au dessus. Certains m'ont aussi enseigné le détachement. C'est à dire que le foot, c'est bien. Mais sorti de l'entraînement, ça ne doit pas prendre 100% de ton attention. C'était le cas de Jonas, de Gero. Ils étaient assez détachés. Rien ne les atteignait. Et ils ont toujours fait le job.

Et techniquement ?

J'ai été impressionné par le jeu au pied de Rulli. J'était à peine pro, je venais d'arriver. Même à l'entraînement, il était impressionnant. J'ai essayé de m'en inspirer. Même quand il n'était pas là, que le coach n'avait pas besoin de lui pour une séance, j'avais ça en tête. Et puis, même Jonas et Benjamin, c'était vraiment très fort.

Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt d'oublier, de vos quatre années à Montpellier ?

Les matchs que j'ai joués en Ligue 1. Je suis rentré deux fois après un carton rouge, et j'ai été une fois titulaire. Je n'oublierai jamais, même si le premier n'a pas été facile. J'ai pris pas mal de buts. Mais dans une équipe à dix et alors qu'on était déjà menés, à l'extérieur. C'était ma première année à ce niveau, face à des joueurs exceptionnels. Le Parc, c'était ouf ! Rien qu'à l'échauffement, on entendait tous les supporters chanter. Et quand on est entrés, c'était incroyable. Bon, après, quand on est dans le match, on n'entend plus trop ce qu'il se passe autour.

Ca faisait déjà plusieurs fois que j'étais dans le groupe. Sur quatre ans, j'ai fait énormément de groupes. Il y a eu les blessures de Jonas, et même de Geronimo, qui avait aussi pris un ou deux cartons. Puis Dimitry s'est aussi blessé. Donc à chaque fois, j'étais prêt.

Contre Paris, la défaite est lourde, mais vous réalisez quand même quelques beaux arrêts, vous vous souvenez ?

Oui. Mais des fois, j'y repense, et j'aimerais bien le rejouer aujourd'hui. Je ne dis pas que j'arrêterais tout, mais je n'avais que vingt ans et je n'étais pas le gardien que je suis aujourd'hui. Je suis fier de ce que j'ai fait, de ma prestation. Mais j'aimerais le rejouer, juste pour voir ce que cela donnerait.

Vous avez quitté la Paillade avec des regrets ou des satisfactions ?

Aucun regret ! J'ai tout donné. Que ce soit humainement ou dans le travail, je pense qu'aucun mec ne peut faire un mauvais retour de moi. Et je me suis aussi entendu avec tout le monde. J'ai aussi réalisé une partie de mon rêve, en jouant au plus haut niveau professionnel en France. C'était la fin d'un cycle.

A quoi aspirez-vous, désormais ?

Le plus important, aujourd'hui, c'est de trouver un projet et un environnement où je me sens bien parce que, malgré tout, même si c'était génial pendant quatre ans, j'ai quand même accumulé des frustrations. Mon poste n'a pas évolué. Je suis arrivé en tant que troisième et je suis reparti en tant que troisième. Le rêve ? Jouer au foot. Et ma préférence, c'est donc d'être numéro un. Mais là, ça ne dépend plus de moi. Je m'entraîne, et j'attends qu'on m'appelle.

En tous cas, j'ai du mal à me dire que je vais aller dans un club très amateur, d'une division vraiment en dessous. En ayant l'exigence que j'ai avec moi-même, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Je ne dis pas que je refuserais, que ce ne serait pas possible, mais je ne sais pas. J'aime le foot, mais je l'ai aimé et pratiqué à haut niveau. Il faudrait voir la proposition, mais je ne sais pas si je pourrais déménager pour jouer en N3 ou en R1.

Et l'après, puisque vous l'avez évoqué, à quoi pourrait-il ressembler ?

Le plus tard possible, j'espère ! Je veux rester dans le monde du sport. Pourquoi pas passer mes diplômes, et entrainer les jeunes. Ou bien passer mes diplômes pour devenir prépa physique. Le sport et le foot, en tous cas.