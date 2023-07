Mattéo Ahlinvi et Ousseynou Thioune quittent le DFCO

Le DFCO annonce deux départs ce jeudi 27 juillet. Il s'agit de Mattéo Ahlinvi et Ousseynou Thioune, qui auront passé respectivement deux ans et un an à Dijon. Ils joueront à l'étranger la saison prochaine.