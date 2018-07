Metz, France

Matthieu Dossevi a choisi de s'exprimer uniquement sur le terrain. Le 3ème meilleur passeur de ligue 1 (11 passes décisives) derrière Neymar et Payet - excusez du peu - était annoncé dans une demi-douzaine de clubs au début de l'été. Mais à quelques heures de la reprise de la ligue 2, le milieu de terrain excentré est toujours Grenat.

On est très content de l'avoir avec nous - Philippe Gaillot directeur général adjoint du FC Metz

Irréprochable sur la pelouse lors des matchs de préparation, il l'est aussi dans le vestiaire. "Il a l'air d'être en forme" explique le directeur général adjoint du club Philippe Gaillot "il fait des bonnes choses, il vit bien dans le groupe, on est très content de l'avoir avec nous". Le nouvel entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti compte même l'emmener à Brest pour la 1ère journée de ligue 2 lundi soir "Il sera là, enfin surement, après ce n'est pas moi qui décide le marché mais tant qu'il sera là, il jouera"

Toulouse en pôle position?

Une situation curieuse et qui interroge. Le standard de Liège l'avait prêté à Metz la saison dernière et le club à la Croix de Lorraine a levé l'option d'achat à l'intersaison (on parle d'une transaction à 3 millions d'€). Un achat pour mieux le revendre? "Nous, l'objectif c'est qu'il joue chez nous, qu'il démarre la saison et qu'il soit content d'être là" dit Philippe Gaillot. Un bémol toutefois "on verra bien comment les choses vont évoluer, ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi du contexte extérieur mais aujourd'hui il est chez nous et il a l'air content d'y être". Cela semble dépendre beaucoup du montant du chèque pour transférer Matthieu Dossevi.

Matthieu Dossevi se contente pour l'instant d'être actif sur les réseaux sociaux. Il ne dément pas les rumeurs de transfert vers Toulouse.

Comme déjà évoqué, @ToulouseFC en pôle position ds le dossier @MDossevi... mais @EAGuingamp entre dans la course (présence de l’entraineur adjoint Yves Bertucci avec qui le joueur s’entend très bien est importante😉) Le @FCMetz a fixé le tarif: c’est 2,5M€ !! #FCMetz#EAG#TFCpic.twitter.com/84jFkcG9vZ — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 22, 2018