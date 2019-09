Matz Sels, héros de la victoire de Strasbourg face à Montpellier

Si Ludovic Ajorque a marqué le seul but de la victoire du Racing face à Montpellier ce dimanche à la Meinau (1-0), le gardien de but Matz Sels a été l'élément clé du deuxième succès strasbourgeois de la saison. Il a arrêté un penalty et effectué plusieurs parades de grande classe en fin de match.

Strasbourg, France

Le Belge est clairement le meilleur Strasbourgeois de ce début de saison et un joueur de niveau international. Matz Sels a préservé la victoire du Racing en repoussant un penalty de Škuletić juste avant la mi-temps, mais il a aussi réalisé plusieurs parades décisives en fin de match et notamment un arrêt exceptionnel sur une reprise de Camara. Une prestation de haut vol que le Belge analyse avec sa modestie habituelle : "Pour le penalty, il y a toujours un peu de mérite pour un gardien, mais la parade sur le tir de Camara, c'était plus difficile. J'essaie de faire tout pour garder l'équipe dans le match. Je suis très content qu'on ait pas pris de but, qu'on ait fait un clean sheet. On n'a pas fait notre meilleur match, m'était vraiment nécessaire de le gagner".

Troisième gardien dans l'effectif de la Belgique, Matz Sels démontre semaine après semaine, que c'est un gardien de niveau international, décisif sur la ligne et également très bon dans sa relance au pied. "C'est un très grand gardien, il nous l'a déjà montré l'année dernière, se réjouit le milieu de terrain Dimitri Liénard, conscient de la chance de l'avoir au Racing. Il nous apporte beaucoup de sérénité. Il est capable de faire des arrêts déterminants. Quand je vois l'arrêt qu'il fait encore sur Camara, punaise, c'est un arrêt de grande classe".

Aussi un leader dans les vestiaires

Matz Sels s'affirme aussi comme un leader dans les vestiaires. Il a poussé un coup de gueule après la prestation catastrophique des Strasbourgeois à Lille. "Il était vraiment déçu par le résultat, il avait parlé dans les vestiaires pour mobiliser tout le monde pour le match contre Montpellier, raconte l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Non seulement il a parlé, mais il a montré l'exemple à tout le monde. Quand on voit qu'on a un gardien qui se dépouille comme ça, forcément ça donne plus de force à ses partenaires. Il a montré la voie à suivre".

En 45 matchs de Ligue 1, Matz Sels a souvent été décisif et n'a jamais commis de grosse bévue coûtant un but, une constance au haut niveau rare et précieuse pour le Racing. On l'a encore vu ce dimanche face à Nantes.