Maxime Dupé avant TFC-PSG : "Je vais sûrement avoir du travail !"

Le PSG est attendu ce mercredi soir au Stadium pour la 5e journée de Ligue 1. Maxime Dupé, le gardien toulousain, a déjà affronté les Parisiens avec le FC Nantes. Il est prêt à souffrir.

"Monaco a dû les énerver en plus dimanche soir. Honnêtement, ça fait de nombreuses années qu'il n'y a pas eu un début de saison comme ça. Ce qu'ils ont réussi en terme de jeu et d'efficacité offensives sur les trois premiers matches et sur le trophée des champions c'est exceptionnel", a expliqué Maxime Dupé au micro de France Bleu Occitanie.

Avant de se projeter sur ce match : _"_Je vais essayer d'aborder le match de la même façon que celui de Nantes, tout en sachant que je vais sûrement avoir un peu plus d'arrêt et de travail ! On ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut très bien réussir une grosse performance. Si on n'est pas à 150% de nos capacités, on n'a rien faire au TFC. Ce sont des matches que chaque footballeur a envie de jouer. Il faudra être à notre maximum. Moi j'ai déjà eu la chance de pouvoir affronter Paris, ça ne s'était pas très bien passé pour l'équipe d'ailleurs. C'est gratifiant de jouer contre eux mais quand on rentre sur le terrain il faut faire abstraction de ça."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le replay de l'émission

L'émission 100% TFC est à réécouter ici.