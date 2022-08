Maxime Dupé, gardien du TFC : "La Ligue 1, c'est différent en tout"

Le Toulouse Football Club peaufine sa préparation avant le premier match de la saison, le 7 août au Stadium devant l'OGC Nice. Le gardien de but toulousain Maxime Dupé s'attend à un monde de la Ligue 1 complètement différent de la Ligue 2, et compte bien sur le soutien des supporters violets.

Sur les terrains d'entraînement du Stadium de Toulouse, les sessions s'entraînent ces derniers jours, autour de l'entraîneur Philippe Montanier. Le TFC, champion de France de Ligue 2, retrouve la Ligue 1 le 7 août, avec la réception de Nice.

Le TFC est dans sa dernière ligne droite de la préparation de la saison. Vous réglez les derniers détails ?

Oui, on peut dire ça. On peaufine, on peaufine, même si ça fait déjà bientôt plus d'un an qu'on se côtoie entre joueurs, avec même quelques arrivées. Mais voilà, on peaufine certains détails sur l'animation du jeu, que ce soit défensive ou offensive.

C'est important d'avoir un groupe qui est resté en majorité le même ?

Oui, je pense que c'est important d'avoir une certaine continuité et malgré tout, il faut aussi amener un peu de fraîcheur. Et puis aussi un peu plus de talent pour qu'on essaie de performer au mieux cette saison.

Parce qu'il n'y avait pas assez de talent au Téfécé ?

(Rires) Si, si, si ! Mais on est toujours demandeur de joueurs de qualité.

Comment sentez-vous les choses depuis la reprise de l'entraînement ?

Personnellement, je me sens très bien. Je pense que tout le monde est très concerné par ce nouveau challenge. C'est quelque chose qu'on avait hâte de retrouver. Donc on a bien récupéré après avoir vécu de belles émotions la saison dernière. Et j'espère qu'on en vivra de très belles aussi cette saison.

Qu'est ce que ça change fondamentalement de retrouver la Ligue 1 ? En terme d'engagement, d'envie, c'est vraiment différent ?

Je pense que c'est différent en tout. Je pense que l'écart entre la Ligue 1 et Ligue 2 est très important. Même si la Ligue 2 ces dernières saisons a un niveau quand même assez relevé. Mais la Ligue 1, c'est autre chose. Ça va plus vite, c'est plus fort, c'est plus intense. Il y a aussi tout ce qu'il y a à côté du terrain qui est différent. Mais je pense qu'on s'est bien préparés pour ça.

Il y a des choses sur lesquelles vous avez insisté peut-être un peu plus à l'entraînement, parce que le niveau sera au-dessus ?

L'entraîneur (Philippe Montanier) a beaucoup insisté sur la qualité technique, qui est une grosse, grosse différence avec la Ligue 2. Donc je pense que les joueurs se sont appliqués, s'appliquent beaucoup sur la justesse technique.

Premier match contre Nice au Stadium : vous l'avez déjà en tête ?

Forcément qu'on y pense. On aura fait une grosse et bonne préparation de plus de six semaines pour démarrer cette saison. On a la chance de la commencer à domicile devant nos supporters. Donc on espère qu'ils viendront nombreux nous soutenir et qu'on démarre bien la saison.

Vous avez envie de retrouver cette furia des supporteurs qu'on a connu la saison dernière ? En Ligue 1 ça ne va pas être plus compliqué de séduire ?

On se doute que ça sera difficile de faire les mêmes séries et le même nombre de victoires qu'on a pu faire la saison dernière. Mais ça ne change rien au fait que pour nous, les supporteurs seront très importants. Peut-être encore plus cette saison que la saison précédente. Donc on aura besoin de eux à chaque match, de leur soutien pour nous pousser dans les moments difficiles, pour nous galvaniser quand on en a besoin.

Il va falloir enquiller des points dès le début du championnat ?

Je ne vais pas faire de la langue de bois, mais tous les matches seront importants. Et peut être que justement, le début de saison sera encore plus important pour nous en tant que promu. Car la saison est un peu particulière avec la Coupe du monde, et cette coupure à la trêve de novembre-décembre. Donc les points pris en début de saison ne seront plus à prendre. Donc je pense que c'est important de bien démarrer.

Vous êtes vous fixé un objectif ? Le maintien, ou plus haut ?

L'objectif, c'est de ne pas se fixer de limite, de viser le plus haut possible. D'abord, se maintenir le plus rapidement possible. Et puis après... Prendre beaucoup de plaisir.

A titre personnel, vous sentez-vous intouchable à votre poste de gardien ? Kjetil Haug, qui est arrivé cet été, s'est dit "prêt à entrer dans la concurrence"

C'est normal. C'est le cas dans tous les clubs, donc ça permet d'élever son niveau. Je suis content de ma préparation qui se passe bien. Je ne me considère pas du tout intouchable, mais je fais tout ce qu'il faut sur le terrain et en dehors pour continuer à jouer.