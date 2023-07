Maxime Dupé, l'ancien gardien de but du Téfécé, signe à Anderlecht en Belgique

Le départ de Maxime Dupé du Tèf, France Bleu Occitanie vous l'annonçait ici il y a déjà quelques semaines. Déçu par les propositions de son club, Dupé avait donc choisi de tourner la page violette après une belle saison en Ligue 1 et plusieurs en Ligue 2. Depuis, le gardien de but originaire de Bretagne et passé par Vannes, Nantes et Clermont n'avait pas fait parler de lui.

Un engagement de deux saisons

Il prend donc la direction de la Belgique, en signant au club d'Anderlecht, un contrat de deux saisons . L'an dernier, Anderlecht était qualifié en Ligue Europa Conference, où le club est allé jusqu'en 16e de finale. Mais cette année, pas d'Europe : Anderlecht, qui a échoué en 11e position du dernier championnat belge, n'est qualifié pour aucune Coupe d'Europe la saison à venir.

Au site internet du club belge "mauve et blanc", Maxime Dupé a déclaré ces premiers mots : "Je suis très fier de défendre les couleurs de ce club historique et j'ai hâte de découvrir le championnat belge. Si je devais me décrire, je dirais que je suis un leader naturel, quelqu'un de toujours calme et serein. Je me sens bien sur ma ligne, mais aussi à l'aise balle au pied."