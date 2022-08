Maxime Dupé : "Pour exister dans ce championnat, il faudra être plus efficace et gommer les erreurs"

Si quelqu'un avait le moindre doute sur Maxime Dupé, sa prestation face à Lorient (2-2) ce dimanche après-midi fera taire les critiques. Grand artisan de ce match, il a arrêté un penalty à la 40e minutes face à Terem Moffi. Il ne peut rien sur le coup-franc d'Armand Laurienté à la 1ʳᵉ minute, idem sur le penalty transformé par Ibrahima Koné (80e). Le gardien du TFC prend ce match nul comme une piqûre de rappel pour l'ensemble du groupe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Que faut-il garder de ce match nul ?

Maxime Dupé : Il y a des choses positives. Mais oui, il y a surtout de la frustration parce qu'on est à domicile avec une superbe ambiance. Face à nos supporters, on se doit de prendre des points. Malgré tout, on reste invaincu, c'est important. Aujourd'hui, on a fait plus d'erreurs individuelles que d'habitude. Heureusement sans trop de conséquences. On va vite gommer ça, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, on peut le payer cash.

Deux penalties concédés, un but au bout de 45 secondes... ça fait beaucoup ?

Oui, la Ligue 1, ça n'a rien à voir avec la Ligue 2. Il faut en être conscient et je l'avais déjà précisé. Tout va plus vite, tout est plus fort, plus chirurgical, plus efficace. C'est une petite piqûre de rappel. On sait que pour pouvoir exister dans ce championnat, il va falloir faire le moins d'erreurs possible et être plus efficace pour pouvoir exister et assumer. Oui, il y a faute sur le penalty, mais voilà, il faut aussi assumer notre côté joueur. Sur le deuxième péno ? Je ne suis pas loin, mais contrairement au premier, celui-là est bien frappé.

Un mot sur le coup-franc de Laurienté ?

Je ne peux rien faire. Je l'ai revu rapidement sur le plateau télé et je n'arrive pas encore à comprendre comment on peut mettre autant de force aussi près du but et la faire replonger comme ça. Je ne savais pas que c'était possible dans les lois de la physique. Jamais vraiment. Au départ, j'étais un peu indécis et je ne savais pas trop quoi penser sur ce but-là. Et je l'ai revu tout à l'heure et a été un coup franc magnifique.