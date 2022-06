Maxime Estève (Montpellier) remporte le Festival de Toulon : "Je m'en souviendrai toute ma vie"

La France (U20) a décroché le Tournoi baptisé Maurice-Revello pour la première fois depuis 2015, ce dimanche. Dans ses rangs, un jeune homme pour qui le conte de fée se poursuit. Au terme d'une première saison en Ligue 1, à laquelle il ne songeait pas forcément quelques semaines avant de l'entamer, Maxime Estève a ainsi inscrit une première ligne à son palmarès. Et pas des moindres. Avec la Coupe Gambardella, le Festival de Toulon est l'une des compétitions que l'on rêve de soulever, lorsqu'on est un jeune footballeur.

Titulaire durant toute la compétition, à gauche dans une défense à quatre ou axe-gauche dans une défense à trois, le solide jeune homme d'1m93 a tapé dans l'oeil de ceux qui ne le connaissaient pas encore, et confirmé tout le bien que la Paillade et le foot français pensaient déjà de lui.

Les Bleus avaient démarré timidement par une défaite aux tirs au but face au Panama (0-0 ; 2-4), avant de relever la têtes en phase de poule contre l'Arabie Saoudite (5-0) et l'Argentine (6-2). Ils ont ensuite balayé le Mexique (4-1) avant de l'emporter en finale face à une sélection vénézuélienne constituée de plusieurs joueurs professionnels (2-1).

Quatre questions à Maxime Estève - Au micro de B.Queneutte

Avez-vous réalisé un nouveau rêve ?

Franchement, c'est magnifique. Que des bons souvenirs avec les gars : une super équipe, une bonne ambiance, un super groupe. C'est finir la saison sur une super note, je m'en souviendrai toute ma vie. Cela permet de nouer des liens avec certains joueurs, dans d'autres clubs. Et je me souviendrai d'avoir gagné le tournoi avec ces joueurs-là.

Une première saison presque pleine en Ligue 1 et ce trophée à la clef : le conte de fée se poursuit ?

Il y a un an, je ne m'imaginais pas faire autant de choses cette année. Sur un plan personnel, mais aussi collectif en sélection et avec Montpellier, parce qu'il ne faut pas tout jeter, c'est quand même une saison magnifique pour moi. Franchement, ce sera l'une des plus belles, aussi parce que c'est la première. Pour une première saison, il y a pire, quand même !

Quelle image retiendrez vous ?

Le fait de soulever le trophée, forcément ! C'est l'aboutissement de plein de choses, de trois semaines où tu vois tes amis se régaler (en vacances, ndlr) alors que toi, tu es là à bosser et à faire des sacrifices. Mais ce sont des supers sacrifices à faire. Et oui, c'est l'aboutissement de trois semaines de travail, et même d'une année, parce que c'est un groupe qu'on a depuis le début de saison. Ce que je retiens le plus, c'est d'avoir soulevé le trophée ensemble.

Quand on est jeune international, le Tournoi de Toulon est un objectif ?

Le sélectionneur avait mis l'accent sur ce tournoi depuis le début de saison, en nous disant qu'on était la génération des prochains Jeux Olympiques. Ca marque les esprits, de savoir que la génération 2002, des U20, a gagné le tournoi au détriment de pas mal de belles nations. Et ça donne de l'ambition pour cette date là (...) Les JO à Paris, c'est incroyable ! En France, devant ton pays. Ca arrive rarement. C'est une opportunité pour tout le monde. On y pense, forcément.

Maxime Estève va maintenant prendre quelques jours de congés et sera de retour, comme les autre internationaux pailladins, le 4 juillet, à Grammont, pour prendre en cours de route une préparation estivale qui démarrera le 27 juin.