Maxime Estève prolonge à Montpellier : pas de temps à perdre, beaucoup de talent à revendre

Il n'a que 19 ans, mais Maxime Estève se conjugue déjà à tous les temps. Au passé, d'abord, avec le souvenir d'une première apparition en Ligue 1 convaincante face à l'OM, en août dernier, mais surtout une première au Parc des Princes réussie haut la main, le mois suivant, face à l'armada parisienne, et notamment un Kylian Mbappé resté muet, ce soir là.

Au présent, ensuite, puisque si le jeune homme confie ne pas être encore "un cadre" de sa formation, il s'est tout de même imposé comme un titulaire aux yeux de son coach, Olivier Dall'Oglio, en l'espace de quelques semaines, avant d'être freiné par une blessure, puis d'être de nouveau propulsé dans le onze de départ, lors des trois dernières journées.

Mais avec sa vitesse et sa sérénité, son gabarit, son profil et sa propreté, Maxime Estève constitue surtout le futur. Celui d'une Paillade à laquelle il est désormais lié pour les quatre prochaines saisons. Celui d'un Montpellier Hérault dont la défense centrale n'a plus trop de soucis à se faire, avec un Nicolas Cozza revenu lui aussi à son meilleur niveau et un Mamadou Sakho aux allures de guide pour la jeune garde du MHSC. Et puis l'avenir, aussi et peut-être, du football français.

2021, son année !

Rien, pourtant, ne pouvait laisser présager une telle destinée pour cet héraultais pur jus, que l'Olympique de Saint-André a fait démarrer. Lors de la dernière préparation estivale, le gaucher n'avait d'ailleurs pas été présenté comme la future révélation du MHSC et n'avait pas été programmé pour démarrer à la Mosson aux côtés de Matheus Thuler, le 8 août 2022. Avant ça, le défenseur de 1m93 nous a même confiés n'avoir jamais vraiment été dans les petits papiers, n'avoir bénéficié que de "peu de temps de jeu, jusqu'en U19", et avoir franchi les différentes étapes, au centre de formation, avec toujours l'appréhension de ne pas être conservé.

Longtemps utilisé sur une aile puis sur un côté, il a d'ailleurs fallu attendre que Maxime Estève débarque en réserve pour le voir se recentrer et évoluer en charnière, aux côtés de Redouane Hal-Hal. Une décision de son coach, Romain Pitau. Un souhait de son entourage, également, alors que Frédéric Garny a été le premier a lui faire vraiment confiance, chez les moins de 19 ans, reconnaissait-il dans 100% Paillade, en octobre dernier.

La tête froide et sur les épaules

C'est à ce moment-là et dans cette position que la lumière a fini par éclairer celui que certains comparent à Laurent Blanc, mais qui est surtout fan de Ramos et Kimpembe. Un jeune homme qui, au fond, n'a jamais cessé de croire en son rêve de signer pro et qui est récemment devenu international U20, alors qu'il n'avait jusque-là "jamais regardé les listes", parce que conscient, dit-il, qu'il n'avait "pas le niveau".

Un coup de pouce du destin, donc, mais surtout beaucoup de patience et de rigueur, chez ce garçon à la tête aussi froide que pleine. Maxime Estève a su saisir la balle au bond, sans paniquer. Il faut dire que l'entourage est de qualité, structuré, et pas du genre à l'ensevelir de bouquets de fleurs ou à le laisser s'endormir sur ses lauriers.

Un environnement mesuré, en phase avec un garçon travailleur, parti se préparer physiquement en Espagne, grâce à son agent, avant de rejoindre la cour des grands, il y a neuf mois. Aujourd'hui, Maxime Estève n'a donc que ce qu'il mérite. Et le MHSC, avant qu'il ne soit aspiré dans une autre dimension, a lui aussi bien l'intention d'en profiter.