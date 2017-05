Maxime Lopez (OM), après son doublé à Caen : «J’avais à cœur de réagir »

Il crevait moins l’écran ces dernières semaines. A Caen, le jeune milieu de terrain marseillais Maxime Lopez n’a pas fait dans la demi-mesure : un doublé, le premier de sa jeune carrière.

Jamais facile de confirmer. Jamais évident, pour un jeune footballeur, de rester régulier sur la durée. Encore plus à l’Olympique de Marseille, où tous les faits et gestes sont épiés, décortiqués ; et où l’éclosion au plus haut niveau d’une pépite du centre de formation est attendue depuis très longtemps. Depuis Samir Nasri voire André Ayew.

Après la démonstration de l’OM (victoire 5 buts à 1) à Caen, Maxime Lopez –auteur d’un doublé– n’a pas voulu parler de revanche. Ni sur les autres, ni sur lui-même. Mais retrouver le chemin des filets l’a évidemment conforté, rassuré ; lui qui n’avait marqué qu’à une reprise jusqu’ici, à Dijon.

« J’ai été pas mal critiqué pour mes prestations ces derniers temps. J’avais à cœur de réagir, c’est ce que j’ai réussi à faire ». Maxime Lopez

Inutile de préciser qu'en un match Maxime Lopez a marqué + de buts que Pastore cette saison 😭 — Arrowgance 🔵⚪️ (@Arrowgance_) April 30, 2017

Alors, vraiment plus tranchant sur ce match ? Maxime Lopez n’a surtout plus à porter l’équipe sur ses frêles épaules comme il le faisait dès que Rudi Garcia lui a donné sa chance. En fin d’année dernière, le minot du Burel touchait un nombre incalculable de ballons, de par sa disponibilité permanente, sa fraîcheur, son audace, et la confiance qu’il a tout de suite su gagner auprès de ses partenaires.

Un repositionnement salvateur

Le mercato de janvier est aussi passé par là, et a complètement redessiné l’entrejeu marseillais, avec les arrivées de Morgan Sanson (ex Montpellier) et Dimitri Payet (ex West Ham) : deux joueurs qui ont apporté en technique et aussi en volume de jeu, répartissant mieux les tâches au milieu et prenant aussi.. d’une certaine façon... un peu de la lumière qui se concentrait sur Maxime Lopez, dont on oublie parfois que c’est sa première saison avec les pros à 19 ans.

« Cette fois, j’étais un peu plus haut, un peu plus offensif que Morgan (Sanson) . Je suis décisif, c’est ce qui me manquait ces derniers temps. » Maxime Lopez

Trois buts donc, mais également quatre passes décisives à son actif. Maxime Lopez sait qu’il doit aussi soigner les statistiques. Elles « installent » un joueur.

Premier doublé en Pro !! Victoire importante aujourd'hui ! La Course est lancée ! 🙏🏼⚽️⚽️ #TeamOM ⚪️Ⓜ️ #ML27 pic.twitter.com/7II70kIetO — Maxime Lopez (@lopezmaxime1) April 30, 2017

Et maintenant ? Priorité à la course à l’Europe, et si possible à la cinquième place, garantie d’une qualification européenne pour l’Olympique de Marseille.

« C’étaient quatre finales. On a gagné la première des quatre. Avec la manière. Maintenant il faut vite se reconcentrer, on a un gros match dimanche (réception de Nice) ». Maxime Lopez

Maxime Lopez est devenu le plus jeune Marseillais auteur d'un doublé en L1 sur les trente dernières années https://t.co/PTn88dcPtv pic.twitter.com/n3zV2JucTr — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 30, 2017

Maxime Lopez passe encore beaucoup de temps dans le vestiaire de la réserve. Il sait aussi qu’il incarne le renouveau du centre de formation. De quoi nourrir à la fois l’humilité et l’ambition d’un joueur qui a toujours survolé ses catégories. Et ça tombe plutôt bien, il pourrait bien ne plus être le seul mis en avant cette saison dans la vitrine du renouveau marseillais. Les U19 viennent de décrocher leur ticket pour la finale de la coupe Gambardella. Une première depuis une éternité à Marseille, depuis... 1979.