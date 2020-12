Mbappé : 100 buts au PSG à seulement 21 ans

En marquant le troisième but du Paris Saint-Germain à Montpellier (3-1) lors de la 13e journée de Ligue 1 de football, Kylian Mbappé a porté son total à 100 buts marqués sous le maillot parisien : il est le cinquième de l'histoire à franchir la barre, le plus précoce.

Kylian Mbappé veut aller encore plus haut ? Contre Montpellier il a inscrit son 100e but au PSG sur une passe de Kurzawa.

Ce n'était pas son but le plus compliqué à mettre, mais il fallait être bien placé, à la limite du hors-jeu, ne pas rater le ballon pour le pousser au fond des filets. Dans le temps additionnel du match à Montpellier, Kylian Mbappé a inscrit son 100e but sous le maillot parisien tout en sécurisant la victoire de son équipe. Rappelons que Mbappé n'a que 21 ans, il en aura 22 le 20 décembre. Ses statistiques sont impressionnantes, mais le prodige parisien ne pense pas encore au record (200 buts, détenu par Edinson Cavani).

Son premier but avec Paris, le kid de Bondy l'avait inscrit face à Metz, le 8 septembre 2017, lors d'une victoire 5 buts à 1.

"Un soulagement", voilà comme Kylian Mbappé a décrit la sensation de voir son tir terminer au fond des filets contre Montpellier, lui qui n'avait plus marqué depuis - rendez-vous compte - trois matchs. Désormais, l'attaquant veut mettre fin à une série d'un an sans inscrire de but en Ligue des Champions, pourquoi pas contre Istanbul Basaksehir, mardi. Le PSG, en cas de victoire terminera en tête de son groupe.

Tuchel : "c'est pas trop dur sa vie non ?"

Interrogé sur la performance de Kylian Mbappé et du fait que l'attaquant se sente "soulagé" d'avoir inscrit son 100e but, l'entraîneur Thomas Tuchel a provoqué plusieurs sourires en conférences de presse. "J'espère" (qu'il est soulagé), "mais bon ça va, c'est pas trop dur sa vie non ?", a ironisé le coach, avant de redevenir sérieux. "Aujourd'hui je peux seulement le féliciter, le gars est toujours efficace, j'espère qu'il va continuer".