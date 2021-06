Mbappé sur le manque de passes à Giroud : "c'est juste que son profil est différent"

Kylian Mbappé a tenu une conférence de presse ce dimanche 13 juin pour répondre à la polémique selon laquelle il y aurait des tensions entre lui et Olivier Giroud au sein de l'ééquipe française de football. Après France-Bulgarie, Giroud s'était plaint du manque de bonnes passes reçues avant son doublé tardif. Kylian Mbappé y avait vu une critique à son encontre, selon des articles de presse qui ont évoqué un fort ressentiment de la part du jeune attaquant du Paris SG.

"Olivier aime rester dans la surface"

Interrogé sur le fait qu'il ferait plus de passes à Karim Benzema ou à Neymar, son coéquipier au PSG, Mbappé s'est expliqué : "C'est des joueurs complétement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80, et Olivier qui en touche beaucoup moins. Ca ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, alors qu'Olivier aime rester dans la surface pour être présent dans la surface pour les derniers ballons".