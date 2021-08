Mehdi Abdelhedi : le chef cuisinier ami des stars

France Bleu Paris est allé à la rencontre de Mehdi Abdelhedi, restaurateur qui a accueilli Lionel Messi dans son restaurant du César Paris avenue de Wagram. L'adresse du titi parisien de 37 ans est devenu incontournable pour les célébrités. Portrait de l'homme d'affaire timide et réservé.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Pour sa première sortie en dehors de son hôtel, Lionel Messi et sa femme Antonella ont choisi le restaurant du chef parisien Mehdi Abdelhedi mercredi soir. Un aboutissement pour le César Paris qui est devenu année après année l'adresse préférée des joueurs du Paris Saint-Germain et autres célébrités du monde entier.

Une affaire familiale

Il faut remonter à la fin des années 90 pour comprendre l'attrait de Mehdi pour la cuisine. Né dans le XV arrondissement, le garçon se passionne tout de suite pour la cuisine. Son père Mohamed, immigré tunisien est adopté par une famille italienne, et devient plongeur dans un restaurant du XVe arrondissement. Il va ensuite créer son propre établissement dans le quartier des Gobelins, avec Medhi.

Quand Mohamed dit à son fils qu'il veut créer sa chaine, son fils Medhi lui répond que c'est "has been". A la place, le duo père-fils créer 4 restaurants différents dans Paris, dont un près de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle "César". "On a crée un endroit où les gens se sentent bien, comme à la maison", explique Medhi.

Du Club Dorothée au PSG

C'est son père qui a commencé à attirer les célébrités dans son établissement, parmi elles les membres du Club Dorothée et le Prince Albert de Monaco. Medhi les rencontre dans le restaurant de ses parents dès l'âge de 5 ans. Et quand il était étudiant, il a rencontré un proche du footballeur Ahtem Ben Arfa, qui n'est alors pas encore connu. Lorsqu'il est devenu célèbre, il a commencé à fréquenter le César.

C'est alors que tout s'est enchaîné. Ahtem Ben Arfa, alors joueur de football reconnu, amène les joueurs du PSG dans son établissement. C'est à cette période que le restaurant acquiert sa renommée. Jérémy Ménez et Nenêh sont parmi les footballeurs qui fréquentent assidument le restaurant. Lors d'un retard à l'entraînement, le joueur brésilien a un gage : celui d'emmener ses coéquipiers du PSG au "César". A partir de 2013, les joueurs du PSG fréquentent régulièrement cette adresse qu'ils se redonnent entre eux.