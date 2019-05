Mélissa Plaza, ex joueuse de La Roche-sur-Yon et internationale française, invitée d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. A quinze jours du Mondial féminin de foot, Mélissa Plaza, ancienne joueuse professionnelle, à La Roche-sur-Yon notamment et en équipe de France, est notre invitée.

Conférencière et ancienne joueuse professionnelle de football, Mélissa Plaza est l'invitée ce jeudi d'Une semaine en Ballon. Avec Anthony Brulez, elle nous parle de son livre, paru récemment, et intitulé "Pas pour les Filles ?". Elle y raconte son enfance, son ascension vers le football de haut niveau, ses études vers un doctorat et aujourd'hui son combat féministe. Mélissa Plaza revient également sur son parcours, notamment à la Roche-sur-Yon.

Gros plan également cette semaine sur le match de barrage à venir pour Le Mans FC.

Tous les jeudis, France Bleu et France 3 Pays de la Loire évoquent avec un invité l’actualité du football dans la région. Dans ce véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu livrent également leurs analyses avant chaque journée de championnat.

