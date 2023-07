Même "minime", Nenking étudie toujours une possibilité pour maintenir le FCSM en Ligue 2

Les grandes manœuvres se poursuivent autour de l'avenir très incertain du FC Sochaux-Montbéliard ! Une réunion au sommet s'est tenue ce samedi matin en visio-conférence à l'initiative de Valère Nedey : le président du groupe automobile du même nom, sponsor principal du club a discuté pendant 30 minutes avec des élus du Nord Franche-Comté.

ⓘ Publicité

Frankie Yau finalement absent de la visio-conférence avec les élus

Derrière sa caméra, le président de Pays de Montbéliard Charles Demouge était présent, tout comme Christine Bouquin la présidente du Conseil départemental du Doubs, l’ancien député du Doubs Frédéric Barbier et le maire de Belfort, Damien Meslot.

Si le directeur général du FCSM Samuel Laurent n'était pas invité selon nos informations, le rendez-vous était initialement prévu avec Frankie Yau. Mais le président du FC Sochaux-Montbéliard n'a discuté avec les protagonistes qu'après coup par téléphone. Toutefois, le numéro 2 du groupe Nenking, propriétaire du club, a apporté des nouvelles aux élus, avec la perspective de nouveaux partenaires financiers.

Des investisseurs supplémentaires bel et bien contactés

Le président sochalien semble suivre son propre cap fixé ce vendredi 14 juillet dans sa vidéo relayée par le FCSM en plein rassemblement des supporters à Bonal : Frankie Yau est bien en contact avec de potentiels nouveaux investisseurs pour accompagner le club sochalien. L'absence du président sochalien de la visio-conférence est même expliquée par **"les négociations importantes et urgentes" menées par Frankie Yau ce samedi matin.

Visiblement toujours très concerné par la situation du club selon une source proche de la réunion, Frankie Yau a "appelé un des membres de ce groupe après le créneau initialement prévu pour tenir informé les participants de l'état d'avancement des négociations." La précision est donnée dans un communiqué publié par Valère Nedey ce samedi 15 juillet.

Encore une (petite) fenêtre de tir pour maintenir le FCSM en Ligue 2

Provisoirement relégué en National par la DNCG, le FC Sochaux-Montbéliard va-t-il pouvoir sauver sa peau dans l'antichambre de l'élite ? Le groupe Nenking semble encore y croire par l'intermédiaire de Frankie Yau. "Il a ainsi pu confirmer que s'il existait une possibilité aussi minime qu'elle soit de se maintenir en Ligue 2, tout sera fait dans ce sens par Nenking Group", selon les mots du communiqué de Valère Nedey.

Deux perspectives immédiates sont maintenant fixées : le nouveau rendez-vous à venir devant la DNCG et un appel possible devant le CNOSF, à l'image des Girondins de Bordeaux, également en difficulté financière à l'été 2022 avant un repêchage à quelques jours de débuter le championnat. Frankie Zau a lui-même envisagé une nouvelle date de visio-conférence ce lundi ou ce mardi avec les élus, en fonction de l'avancée des négociations en compagnie des nouveaux partenaires financiers, qui restent pour le moment inconnus. La fin du feuilleton n'est donc toujours pas actée, plus de deux semaines après la première annonce de la DNCG.