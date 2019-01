Même sans briller Nantes sait gagner !

Beaujoire, Nantes, France

Face à Montpellier ce mardi en match en retard comptant pour la 18e journée de L1, les Canaris n’ont pas rendu leur copie la plus aboutie, loin de là. Entre les passes ratées et le manque de rythme, la soirée s’est résumée en un festival de déchets techniques avec un jeu au ralenti qui a parfois endormi les quelque 15 780 spectateurs. Mais à force de patience, ceux-ci ont été récompensés après l’heure de jeu lorsque Waris Majeed, très bien servi par Valentin Rongier, a réussi l’enchaînement parfait : contrôle en pleine course et reprise dans les buts de Benjamin Lecomte pour la séquence la plus rapide du match (1-0, 62e). Pour la seconde réalisation, on retiendra surtout l’identité de son auteur, Nicolas Pallois, lequel a profité d’une défense héraultaise complètement arrêtée (pour un hors-jeu inexistant) pour glisser le cuir dans les filets adverses, de la tête (2-0, 82e). Le premier but avec Nantes pour l’ancien Bordelais a définitivement mis ses partenaires à l’abri, eux qui n’ont pas été particulièrement inquiétés hormis sur une tête juste à côté d’Andy Delort puis sur une frappe cadrée de Florent Mollet détournée par Ciprian Tatarusanu en seconde mi-temps. Il faut dire que la formation de Michel Der Zakarian s’était vite retrouvée dans la difficulté avec l’expulsion (logique) de son co-meilleur buteur, Gaëtan Laborde, renvoyé aux vestiaires après vingt minutes de jeu, sanctionné pour un jeu dangereux sur Diego Carlos.

Coach Vahid, toujours invaincu à la Beaujoire

Sauf que malgré sa supériorité numérique, le FCN, de son côté, n’est pas parvenu à emballer vraiment les débats, y compris lorsqu’il a ouvert le score… En définitive, de ce match de reprise pour de nombreux Canaris (privés entre autre de Krhin et de Boschilia, blessés), on ne retiendra donc que la victoire, qui permet aux Jaune et Vert de revenir à trois points du Stade Rennais, à quelques jours du derby à la Beaujoire, dimanche à 15h. Surtout, ce succès maintien l’invincibilité de Vahid Halilhodzic à domicile ! En six rencontres à Louis-Fonteneau, le Franco-Bosnien en a en effet remporté cinq, toutes compétitions confondues, le tout avec une réussite offensive qui force le respect (19 buts inscrits pour 4 encaissés) !

De quoi commencer l'année 2019 avec confiance alors que cinq autres rendez-vous (dont quatre en L1) attendent encore les Nantais d'ici la fin du mois.