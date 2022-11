Menace de huis-clos : le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy adresse un message aux supporters

Le club du Stade Lavallois risque gros après l'incident qui s'est produit samedi au stade Francis-Le-Basser. Un spectateur a envoyé un objet (un sac avec une peau de banane) en direction de l'arbitre du match.

La commission de la LFP va devoir prendre une décision. Ce mercredi, lors de la prochaine réunion de la commission, le dossier sera certainement mis en instruction. Le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy adresse un message aux supporters : "il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, ce sont les contestations vis à vis du corps arbitral. Je condamne ces constatations. Je souhaite que cette habitude de jugement s'arrête. Il faut être bienveillant, c'est le message que je porte depuis un an et demi au Stade Lavallois."

"J'en appelle à la responsabilité individuelle"

"La deuxième chose, c'est le comportement de certains supporters, en raison d'un certain agacement. J'en appelle à la responsabilité individuelle. Que chacun vive des moments de plaisir, et n'ajoute pas des gestes violents et qui ne sont pas conformes au respect d'une organisation publique. S'il vous plaît, pour ne pas pénaliser le spectacle, je demande aux supporters de faire attention à leur comportement. Dans 1% des cas, cela se passe mal. Si on peut faire en sorte d'éviter ce 1% qui nous pénalise largement. C'est fort dommage d'arriver à une sanction financière ou un match à huis-clos. C'est dommage d'en arriver là parce qu'on pénalise le spectacle, on pénalise les joueurs et on se pénalise."

Le président du Stade Lavallois avait déjà adressé un message aux supporters au mois d'août après l'incident survenu dans la tribune Crédit-Mutuel.