Mercato : Trois arrivées à l'ASSE avant la reprise ?

Dans leurs éditions du jour, Le Progrès et l'Équipe, annoncent la signature imminente du milieu de terrain sénégalais Assane Dioussé. Deux autres joueurs devraient suivre. Les Verts pourraient avoir bouclé leur recrutement avant la reprise contre Nice samedi prochain.

Assane Dioussé, 19 ans, devrait être la 3e recrue des Verts (après S.Janko et L.Diony). Le milieu de terrain (plutôt défensif) évolue depuis deux saisons à Empoli en Série A italienne et devrait donc atterrir dans le Forez. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Dominique Rocheteau à nos confrères du Progrès : "On a trouvé un accord avec Empoli sur la base d'un transfert de 5 millions. Le joueur arrivera ce week-end (...) plusieurs grands clubs s’intéressaient à lui."

Deux autres joueurs pour boucler le mercato

En plus d'Assane Dioussé, dont la signature semble acquise, le club stéphanois espère enrôler un défenseur gauche. D'après l'Équipe.fr, il s'agirait de Marcel Tisserand. L'ancien Toulousain de 24 ans évolue en Allemagne, à Ingolstadt, depuis l'an dernier. Son recrutement ne devrait pas coûter moins de 5 millions d'euros à l'ASSE.

Une cinquième et dernière recrue, un milieu offensif, devrait également venir renforcer l'ASSE avant la reprise du championnat le 5 août contre Nice.