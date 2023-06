Mercato, abonnements, Trophée des Champions : les annonces du président du Toulouse FC

La conférence de presse a duré une heure, dans la salle de presse du Stadium de Toulouse. Mercato, abonnements, Ligue Europa, avenir du Stadium, le président du TFC Damien Comolli a balayé de nombreux sujets.

La dernière saison, "joie" et "frustration"

Le dirigeant exprime "joie et frustration" après la saison 2022/2023 qui vient de se terminer. Il évoque un moment "hors du commun" avec la Coupe de France, et la "communion" avec les supporters violets. Mais il a quelques regrets pour le championnat de Ligue 1 : "on sous-performe en ne finissant que 13e. On visait la 11e place minimum".

Mais il se réjouit de la qualité du groupe toulousain : "sur un plan humain, ce qu'on a vécu depuis trois ans, c'est unique. Et ça fait 21 ans que je suis dans le foot pro". Il salue la qualité des joueurs toulousains cette année : "ce n'est pas un groupe qui crée des problèmes mais un groupe qui créé des solutions". Il prend pour exemple le dernier match au Stadium, contre Auxerre, où les joueurs ont été volontaires jusqu'à la dernière minute.

En 2023/2024, viser la première partie de tableau en championnat

Dans une Ligue 1 à 18 clubs, il faudra batailler ferme, et Damien Comolli le sait. Mieux qu'un Top 10, le président du TFC vise "la première partie de tableau" en 2023/2024. Sans se renier pour autant, "avec la même philosophie de jeu, et la même approche". Avec un savant mélange de joueurs venus de l'étranger, et d'autres issus du centre de formation toulousain.

Damien Comolli résume la prochaine saison en trois mots : "ambition, progrès, identité".

Aller le plus loin possible en Ligue Europa

Pour le président toulousain, il n'y aucun doute : le Toulouse Football Club jouera la Ligue Europa, bien que le propriétaire Redbird Capital détienne aussi le Milan AC. "Il n'y a pas de sujet" balaie Damien Comolli.

En ce qui concerne les adversaires du TFC, le patron ne rêve pas forcément de grands clubs européens : "je veux le groupe le plus facile possible pour aller le plus loin possible".

Mercato : Gelabert première recrue, Ratao sur le départ

Damien Comolli confirme la signature de l'Espagnol César Gelabert. Le milieu offensif arrive libre de tout contrat. Il est déjà venu plusieurs fois à Toulouse avec sa famille pour visiter les installations du club. Il a passé sa visite médicale il y a plusieurs semaines. C'est un "joueur parfait, qui colle à notre style de jeu" s'enthousiasme le président.

Il annonce aussi avoir donné l'autorisation à Rafael Ratao de discuter avec d'autres clubs pour un éventuel départ. Des contacts ont déjà été pris.

Quant à Rhys Healey, il doit rencontrer son agent cette semaine, pour une éventuelle prolongation avec le TFC. "On était persuadés qu'il voulait repartir au Royaume-Uni. (...) Il m'a dit qu'il envisageait clairement toutes les opportunités, y compris celle de rester. J'étais un peu bouche bée, surpris dans le bon sens" sourit Damien Comolli

La campagne d'abonnement part en trombe

L'engouement pour le TFC se confirme dans les chiffres, alors que la campagne d'abonnement a ouvert ce lundi 5 juin. Après la victoire en Coupe de France, et la qualification en Ligue Europa, "on a vendu 7.500 abonnements en moins de 24 heures" se réjouit Comolli, qui précise que "95% des acheteurs ont aussi pris les matches de Ligue Europa".

Les ventes de maillots sont également au top, avec 26.000 maillots cette saison, au lieu de 4.000 à 5.000 en moyenne.

Trophée des Champions : "on ne râlera pas pour aller jouer loin"

D'abord annoncé à Bangkok à la fin de l'été, le match entre le PSG (vainqueur du championnat) et le TFC (vainqueur de la Coupe de France) sera reporté à janvier , et toujours à l'étranger. Le lieu n'est pas encore précisé, mais quel qu'il soit, le TFC ne se plaindra pas assure Damien Comolli : "S'il faut voyager loin, on voyagera loin. Vous ne nous entendrez jamais râler sur le fait de faire 12.000 kilomètres pour jouer ce Trophée. Je veux bien faire 12.000 kilomètres chaque année ! On était enchantés d'aller à Bangkok, ça sera ailleurs. Mais on sera les premiers à monter dans l'avion !".