Mercato : l'attaquant Aboubakar Kamara (Fulham) arrive au DFCO

Le DFCO a trouvé son nouvel attaquant dans les toutes dernières heures du mercato d'hiver, lundi 1er février 2021. Il s'agit d'Aboubakar Kamara. L'attaquant français de 25 ans évoluait depuis 2017 au sein du club anglais de Fulham. Il est prêté au DFCO, sans option d'achat, le club l'a officialisé sur son site internet. Il avait auparavant joué à Amiens, Monaco ou Courtrai - en Belgique. Son surnom ? "AK47", soit ses initiales associées à son numéro de maillot en Angleterre. Au DFCO, il portera le numéro 27. Bienvenue "AK27" !

"Un attaquant puissant, rapide"

"Compétiteur, c’est un attaquant puissant, rapide, avec une réelle envie d’aider le DFCO dans sa course au maintien en Ligue 1" , indique Olivier Delcourt, dans un communiqué. "Ce qui me caractérise le plus, c’est la détermination. Je suis quelqu’un qui a la dalle, j’ai envie. Le challenge de découvrir vraiment la Ligue 1 est excitant", annonce de son côté le joueur.

Douze minutes jouées en Ligue 1 dans sa carrière

En France, Kamara a joué deux matchs en Ligue 1 au cours de sa carrière. C'était avec l'AS Monaco, lors de la saison 2014-2015. Avec Amiens, il a réalisé une bonne saison en Ligue 2, avec 11 buts marqués et deux passes décisives en 29 matchs joués, en 2016/2017. Il va d'ailleurs retrouver un ancien amiénois en attaque, Moussa Konaté, même s'ils n'ont jamais joué ensemble puisqu'ils se sont croisés à l'été 2017.

Un but marqué cette saison

En cette saison 2020/21, Kamara n'a pas vraiment été ce qu'on peut appeler un attaquant "prolifique" avec le club de Fulham. Il n'a inscrit aucun but en 11 matchs de Premier League (dont deux joués en tant que titulaire). Il a en revanche marqué une fois en Coupe de la Ligue anglaise - au mois de septembre (en début de la vidéo ci-dessous). La saison dernière en revanche, en Championship (la D2 anglaise), il avait marqué quatre buts et adressé quatre passes décisives en 25 matchs joués.

"Suspendu indéfiniment" par Fulham en 2019

Cet attaquant a aussi défrayé la chronique en janvier 2019. Il avait été "suspendu indéfiniment", "après son arrestation (...) par la police à la suite d'une bagarre au centre d'entraînement des Cottagers", rapportait à l'époque L'Equipe. Il avait d'ailleurs juste après cet évènement rejoint en prêt le club truc de Yeni Malatyaspor.